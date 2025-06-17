Шахтер опубликовал представление соперника: финский клуб Ильвес

В стартовом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА «Шахтер» сыграет 10 и 17 июля с финским клубом «Ильвес».

Донецкий клуб опубликовал представление первого соперника в евросезоне 2025/26.

История и путь в Лигу Европы

ФК «Ильвес» основан в 1931 году на юге Финляндии, в городе Тампере – третьем по численности населения в стране. На ранних этапах команда в основном выступала в районных турнирах и вообще несколько раз переформатировалась из футбольной в хоккейную. Лишь в 1974 году после слияния трех местных клубов образовался современный «Ильвес». За свою историю «рыси» (именно так переводится с финского «ильвес») один раз становились чемпионами страны (1983), дважды выигрывали серебро (1985, 2024) и бронзу (1984, 2017) Вейккауслиги, а также трижды становились обладателями Кубка Финляндии (1979, 1990, 2019).

В сезоне-2024 (чемпионат Финляндии проходит по системе весна–осень) «Ильвес» занял второе место в Вейккауслиге, набрав 54 очка в 27 матчах (с лучшей разницей мячей: 56–27), и получил право сыграть в квалификации Лиги Европы УЕФА.

Текущий сезон

Сезон-2025 «Ильвес» начал с участия в зимнем Кубке лиги, где команда прошла пять стадий и лишь в полуфинале уступила 0:4 «Интеру» (Турку). В чемпионате Финляндии «рыси» после 11 туров имеют 7 побед, 1 ничью и 3 поражения, и с 22 очками (разница мячей: 24–12) идут на втором месте в турнирной таблице. Из Кубка страны команда из Тампере вылетела в конце мая, уступив в первом же раунде «Гнистану» (0:3).

Состав команды и лидеры

Главным тренером «Ильвеса» является 37-летний финский специалист Йонас Рантанен, который возглавляет команду с октября 2023 года. В составе команды преимущественно финские футболисты, также есть несколько легионеров и игроков с двойным гражданством. Капитан – 31-летний вратарь Отсо Виртанен. Самый дорогой игрок по данным портала Transfermarkt – правый вингер Ойва Юккола (ориентировочная стоимость – 450 тысяч евро). Лучшие бомбардиры нынешнего сезона – нападающий Роопе Риски (6 голов и 2 ассиста) и полузащитник Лаури Ала-Мюллюмяки (6 голов и 1 ассист).

Стадион

Домашним стадионом ФК «Ильвес» является арена «Таммела», вмещающая 8 017 зрителей. Стадион открыт в начале 2024 года, имеет искусственное травяное покрытие и соответствует 4-й категории УЕФА. Арена также используется для матчей молодежной сборной Финляндии U21 и женской национальной сборной Финляндии.