Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер опубликовал представление соперника: финский клуб Ильвес
Лига Европы
17 июня 2025, 22:47 | Обновлено 17 июня 2025, 22:54
509
0

Шахтер опубликовал представление соперника: финский клуб Ильвес

Во время жеребьевки горняки оппонента в первом раунде отбора Лиги Европы

17 июня 2025, 22:47 | Обновлено 17 июня 2025, 22:54
509
0
Шахтер опубликовал представление соперника: финский клуб Ильвес
Ильвес

В стартовом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА «Шахтер» сыграет 10 и 17 июля с финским клубом «Ильвес».

Донецкий клуб опубликовал представление первого соперника в евросезоне 2025/26.

История и путь в Лигу Европы

ФК «Ильвес» основан в 1931 году на юге Финляндии, в городе Тампере – третьем по численности населения в стране. На ранних этапах команда в основном выступала в районных турнирах и вообще несколько раз переформатировалась из футбольной в хоккейную. Лишь в 1974 году после слияния трех местных клубов образовался современный «Ильвес». За свою историю «рыси» (именно так переводится с финского «ильвес») один раз становились чемпионами страны (1983), дважды выигрывали серебро (1985, 2024) и бронзу (1984, 2017) Вейккауслиги, а также трижды становились обладателями Кубка Финляндии (1979, 1990, 2019).

В сезоне-2024 (чемпионат Финляндии проходит по системе весна–осень) «Ильвес» занял второе место в Вейккауслиге, набрав 54 очка в 27 матчах (с лучшей разницей мячей: 56–27), и получил право сыграть в квалификации Лиги Европы УЕФА.

Текущий сезон

Сезон-2025 «Ильвес» начал с участия в зимнем Кубке лиги, где команда прошла пять стадий и лишь в полуфинале уступила 0:4 «Интеру» (Турку). В чемпионате Финляндии «рыси» после 11 туров имеют 7 побед, 1 ничью и 3 поражения, и с 22 очками (разница мячей: 24–12) идут на втором месте в турнирной таблице. Из Кубка страны команда из Тампере вылетела в конце мая, уступив в первом же раунде «Гнистану» (0:3).

Состав команды и лидеры

Главным тренером «Ильвеса» является 37-летний финский специалист Йонас Рантанен, который возглавляет команду с октября 2023 года. В составе команды преимущественно финские футболисты, также есть несколько легионеров и игроков с двойным гражданством. Капитан – 31-летний вратарь Отсо Виртанен. Самый дорогой игрок по данным портала Transfermarkt – правый вингер Ойва Юккола (ориентировочная стоимость – 450 тысяч евро). Лучшие бомбардиры нынешнего сезона – нападающий Роопе Риски (6 голов и 2 ассиста) и полузащитник Лаури Ала-Мюллюмяки (6 голов и 1 ассист).

Стадион

Домашним стадионом ФК «Ильвес» является арена «Таммела», вмещающая 8 017 зрителей. Стадион открыт в начале 2024 года, имеет искусственное травяное покрытие и соответствует 4-й категории УЕФА. Арена также используется для матчей молодежной сборной Финляндии U21 и женской национальной сборной Финляндии.

По теме:
«Бондарь дороже Ильвеса этого». Реакция фанов на жребий для Шахтера в ЛЕ
ЛЕ: Бывший форвард Шахтера дает 80% на проход команды в следующий раунд
Были и поражения. Украинские клубы встречались с финскими в еврокубках
Лига Европы Шахтер Донецк жеребьевка Лиги Европы выбор редакции Ильвес Тампере статистические расклады представление соперников
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Голевой фейерверк. Англия отыграла 4 мяча у Германии на Евро U-19
Футбол | 17 июня 2025, 22:59 0
ВИДЕО. Голевой фейерверк. Англия отыграла 4 мяча у Германии на Евро U-19
ВИДЕО. Голевой фейерверк. Англия отыграла 4 мяча у Германии на Евро U-19

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата Европы среди юношей U-19

На Зинченко претендуют 4 клуба. Украинец уже выбрал, куда хочет перейти
Футбол | 17 июня 2025, 01:06 0
На Зинченко претендуют 4 клуба. Украинец уже выбрал, куда хочет перейти
На Зинченко претендуют 4 клуба. Украинец уже выбрал, куда хочет перейти

Александр заинтересован в трансфере в итальянский Милан

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Бокс | 17.06.2025, 00:50
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Они могут стать соперниками Динамо
Футбол | 17.06.2025, 15:17
Итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Они могут стать соперниками Динамо
Итоги жеребьевки Лиги чемпионов. Они могут стать соперниками Динамо
«Я – гражданин Украины». Селезнев отреагировал на свой языковой скандал
Футбол | 17.06.2025, 21:50
«Я – гражданин Украины». Селезнев отреагировал на свой языковой скандал
«Я – гражданин Украины». Селезнев отреагировал на свой языковой скандал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
16.06.2025, 18:03 88
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
Хаби АЛОНСО: «Приехал Лунин. Нам надо это ускорить»
16.06.2025, 23:40 2
Футбол
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
17.06.2025, 07:37 6
Футбол
Даниель ДЮБУА: «Знаете, почему Усик не симулировал после того удара?»
Даниель ДЮБУА: «Знаете, почему Усик не симулировал после того удара?»
16.06.2025, 02:33 1
Бокс
Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня
Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня
16.06.2025, 05:40 3
Бокс
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
Жеребьевка Лиги Европы. Шахтер узнал первого соперника в квалификации
17.06.2025, 16:12 53
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Видели, куда попали по Усику? Его остановили джебом»
Джозеф ПАРКЕР: «Видели, куда попали по Усику? Его остановили джебом»
16.06.2025, 04:44 3
Бокс
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
16.06.2025, 04:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем