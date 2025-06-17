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17 июня 2025, 22:04 | Обновлено 17 июня 2025, 22:12
947
4

Минспорта опубликовало заявление по поводу конфликта с участием Селезнева

Недавно в медиафутболе случился скандал по языковому вопросу

17 июня 2025, 22:04 | Обновлено 17 июня 2025, 22:12
947
4
Минспорта опубликовало заявление по поводу конфликта с участием Селезнева
ФК Кубань. Евгений Селезнев

Міністерство молоді та спорту України опублікувало заяву з приводу мовного конфлікту за участю відомого футболіста Євгена Селезньова (публікується українською мовою).

Заява Міністерства молоді та спорту України

Українська мова – це основа нашої національної ідентичності. Це наш вибір, який ми робимо щодня. Це наша зброя. І саме зараз, коли триває війна за саму суть української державності, ворог штучно використовує питання мови та віри, намагаючись розколоти наше суспільство. Наша ж сила у єдності.
Міністерство молоді та спорту України закликає громадськість не піддаватись на інформаційні провокації. Будь-який конфлікт у публічному просторі має вирішуватись у дусі взаємоповаги, а не через роздмухування суперечок.

Щодо ситуації навколо Євгена Селезньова, Міністерство звертає увагу на наступні факти:

Євген Селезньов публічно заявив, що свідомо перейшов на українську мову і послідовно її використовує у побуті, медіа та на полі. Це підтверджують і численні відео з матчів. Самого ж Євгена публічно підтримали військовослужбовці різних підрозділів, які захищають Україну на фронті.

Футбольний клуб Odesa Football Media Team спростував дезінформацію у медіа та повідомив, що жодного вигнання підлітка з команди не було. Рішення залишити команду родина гравця ухвалила самостійно.

Клуб також заявив про неприйнятність використання мовного питання для штучного роздмухування конфліктів. У цьому Міністерство цілковито підтримує позицію керівництва команди.

Ми переконані: сила України – в єдності. Ми можемо бути різними за етнічним походженням, віросповіданням, але нас об’єднують спільні фундаментальні цінності – соборність, самобутність, воля та гідність. Саме вони роблять нас сильнішими, саме їх сьогодні відстоюють наші воїни.

Закликаємо всіх учасників спортивного процесу – організаторів, тренерів, гравців, батьків та медіа – бути відповідальними, зберігати гідність у спілкуванні та пам’ятати: наша сила – в нашій єдності. Слава Україні!

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Евгений Селезнев Министерство молодежи и спорта медиафутбол скандал русский язык украинский язык Армат Днепр
Николай Степанов Источник: Минспорта Украины
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Комментарии 4
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easterly
Чому такі заяви від мінспорту з"являються тільки тоді, коли потрібно "порєшать"? Чому цей мінспорт не проявляється на міжнародних змаганнях, коли щось трапляється з українськими спортсменами?
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+5
Володимир Семигайло
ВІдео з матчів вчергове підтверджують дволикість кормільця.
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+2
predominator
Клоуны Все говорят на русском, но понтов накидывают типа украинцы
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-5
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