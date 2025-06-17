Минспорта опубликовало заявление по поводу конфликта с участием Селезнева

Міністерство молоді та спорту України опублікувало заяву з приводу мовного конфлікту за участю відомого футболіста Євгена Селезньова (публікується українською мовою).

Заява Міністерства молоді та спорту України

Українська мова – це основа нашої національної ідентичності. Це наш вибір, який ми робимо щодня. Це наша зброя. І саме зараз, коли триває війна за саму суть української державності, ворог штучно використовує питання мови та віри, намагаючись розколоти наше суспільство. Наша ж сила у єдності.

Міністерство молоді та спорту України закликає громадськість не піддаватись на інформаційні провокації. Будь-який конфлікт у публічному просторі має вирішуватись у дусі взаємоповаги, а не через роздмухування суперечок.

Щодо ситуації навколо Євгена Селезньова, Міністерство звертає увагу на наступні факти:

Євген Селезньов публічно заявив, що свідомо перейшов на українську мову і послідовно її використовує у побуті, медіа та на полі. Це підтверджують і численні відео з матчів. Самого ж Євгена публічно підтримали військовослужбовці різних підрозділів, які захищають Україну на фронті.

Футбольний клуб Odesa Football Media Team спростував дезінформацію у медіа та повідомив, що жодного вигнання підлітка з команди не було. Рішення залишити команду родина гравця ухвалила самостійно.

Клуб також заявив про неприйнятність використання мовного питання для штучного роздмухування конфліктів. У цьому Міністерство цілковито підтримує позицію керівництва команди.

Ми переконані: сила України – в єдності. Ми можемо бути різними за етнічним походженням, віросповіданням, але нас об’єднують спільні фундаментальні цінності – соборність, самобутність, воля та гідність. Саме вони роблять нас сильнішими, саме їх сьогодні відстоюють наші воїни.

Закликаємо всіх учасників спортивного процесу – організаторів, тренерів, гравців, батьків та медіа – бути відповідальними, зберігати гідність у спілкуванні та пам’ятати: наша сила – в нашій єдності. Слава Україні!