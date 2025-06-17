Клубный чемпионат мира17 июня 2025, 21:23 | Обновлено 17 июня 2025, 21:34
156
0
Ривер Плейт и Урава Ред Даймондз назвали стартовые составы на матч КЧМ
17 июня в 22:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025
17 июня 2025, 21:23 | Обновлено 17 июня 2025, 21:34
156
0
17 июня в 22:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.
Аргентинский Ривер Плейт и японский клуб Урава Ред Даймондз сыграют на арене Лумен Филд в Сиэтле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В этой группе также выступают итальянский Интер и мексиканский Монтеррей.
Ривер Плейт и Урава Ред Даймондз назвали стартовые составы на матч КЧМ
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