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Клубный чемпионат мира
17 июня 2025, 21:23 | Обновлено 17 июня 2025, 21:34
156
0

Ривер Плейт и Урава Ред Даймондз назвали стартовые составы на матч КЧМ

17 июня в 22:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025

17 июня 2025, 21:23 | Обновлено 17 июня 2025, 21:34
156
0
Ривер Плейт и Урава Ред Даймондз назвали стартовые составы на матч КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в 22:00 состоится матч 1-го тура клубного чемпионата мира 2025.

Аргентинский Ривер Плейт и японский клуб Урава Ред Даймондз сыграют на арене Лумен Филд в Сиэтле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В этой группе также выступают итальянский Интер и мексиканский Монтеррей.

Ривер Плейт и Урава Ред Даймондз назвали стартовые составы на матч КЧМ

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Урава Ред Даймондз Ривер Плейт клубный чемпионат мира по футболу стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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