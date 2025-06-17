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Евро U21
Словения U21
18.06.2025 22:00 - : -
Чехия U21
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Чемпионат Европы
17 июня 2025, 15:31 |
52
0

Словения U-21 – Чехия U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро

Матч начнется 18 июня в 22:00 по Киеву

17 июня 2025, 15:31 |
52
0
Словения U-21 – Чехия U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Молодежная сборная Чехии по футболу

В среду, 18 июня состоится игра 3-го раунда молодежного Евро U-21 между сборными Словении и Чехии. По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Словения U-21

В группе квалификации команда завоевала 17 очков за 8 игр и неожиданно заняла 1-е место, опередив Францию на 1 балл. Однако на Евро у коллектива не сложилось – в 1-м туре Словения проиграла Германии со счетом 3:0, а во 2-м сыграла в нулевую ничью с Англией. Фантомные математические шансы на плей-офф остаются, но для этого команде нужно громить Чехию, а Германии с большим счетом обыгрывать Англию, чтобы у Словении была лучшая разница забитых/пропущенных мячей, чем у сборной трех львов.

Чехия U-21

На отборе чехи завоевали 14 баллов за 8 матчей и заняли 2-е место группы, уступив сборной Дании. В стыковых матчах за выход на турнир команде противостояли сверстники из Бельгии, однако с общим счетом 3:1 победу одержала Чехия. А вот на финальном этапе Евро все пошло кувырком – поражения против Англии и Германии похоронили шансы коллектива на выход в четвертьфинал.

Личные встречи

Текущими составами коллективы еще ни разу не встречались в официальных поединках.

Интересные факты

  • Ни одна команда не пропустила больше голов на Евро, чем Чехия – 7 мячей. Таков же результат у сборной Польши.
  • Словения – единственная сборная, до сих пор не отличившаяся забитым мячом на Евро.
  • Безвыигрышная серия Словении продолжается уже 6 поединков, Чехия, в свою очередь, не может победить в 5 матчах подряд.

Возможные стартовые составы

Словения: Турк – Кузьмич, Голич, Евшенак, Иленич – Желькович, Острц – Брест, Бегич, Сешлар – Ципот

Чехия: Горничек – Спачил, Пребсл, Халоупек – Сухомел, Выдра, Кричфалуши, Гадаш – Карабец – Фила, Сейк

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua
Словения U21
18 июня 2025 -
22:00
Чехия U21
Тотал меньше 3 1.6 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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