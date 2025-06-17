Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дания U-21 – Финляндия U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Евро U21
Дания U21
18.06.2025 19:00 - : -
Финляндия U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
17 июня 2025, 14:44 |
62
0

Дания U-21 – Финляндия U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро

Матч начнется 18 июня в 19:00 по Киеву

17 июня 2025, 14:44 |
62
0
Дания U-21 – Финляндия U-21. Прогноз и анонс на матч молодежного Евро
Молодежная сборная Дании по футболу

В среду, 18 июня состоится игра 3-го раунда молодежного Евро U-21 между сборными Дании и Финляндии. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Дания U-21

На отборе коллектив завоевал 17 очков за 8 игр и занял 1-е место группы, опередив Чехию и Уэльс всего на 3 балла. А вот на финальном этапе Евро команда удивила – победы над Украиной и Данией в первых 2 турах обеспечили Дании 1-е место в квартете и выход в четвертьфинал турнира.

Финляндия U-21

Не столь уверенно проходили квалификацию финны – коллектив завоевал 20 очков за 10 поединков и занял 2-е место группы, уступив Румынии на 2 зачетных пункта. В стыковых играх коллективу противостояла Норвегия, но с общим счетом 6:3 за 2 матча на турнир прошла Финляндия. В 1-м туре бело-синие расписали ничью с Нидерландами, а во 2-м проиграли Украине, поэтому шансов на выход в плей-офф у команды уже нет.

Личные встречи

Текущими составами команды ни разу не встречались в официальных поединках.

Интересные факты

  • Дания забила 5 голов в 2 матчах Евро, лучший показатель только у Германии – 7 мячей.
  • В последних 5 играх Финляндия смогла одержать лишь 1 победу.
  • Выигрышная серия Дании в официальных матчах длится уже 4 поединка.

Возможные стартовые составы

Дания: Юнгдаль – Елерт, Провстгаар, Хэй, Гааэй – Серенсен, Нартей, Фрауло – Бишофф, Осула, Йенсен

Финляндия: Бергстрем – Гальвес, Янссон, Пелтола, Коски, Валлиус – Маркьев, Ваананен – Кескинен, Лийматта, Талвитие

Прогноз

Я поставлю на то, что обе забьют с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua
Дания U21
18 июня 2025 -
19:00
Финляндия U21
Обе забьют 1.57 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
Юлия Стародубцева – Кристина Букша. Прогноз на матч WTA 250 в Ноттингеме
Монтеррей – Интер. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира 2025
Монтеррей – Интер Милан. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
сборная Дании по футболу U-21 сборная Финляндии по футболу U-21 чемпионат Европы по футболу U-21 прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
Футбол | 16 июня 2025, 20:54 2
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой
ФОТО. Дочь легенды Динамо впечатлила своей фигурой

Кристина Шацких снова блистает своей красотой

Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Футбол | 17 июня 2025, 07:37 6
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель

Александр может переехать в «Милан»

Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футбол | 16.06.2025, 18:03
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
Футболиста, который сделал замечание Селезневу, выгнали из команды
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в УПЛ
Футбол | 17.06.2025, 09:38
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины сменил клуб в УПЛ
Участник еврокубков от УПЛ может попрощаться сразу с 5 игроками
Футбол | 17.06.2025, 14:05
Участник еврокубков от УПЛ может попрощаться сразу с 5 игроками
Участник еврокубков от УПЛ может попрощаться сразу с 5 игроками
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
Украинский клуб сохранил весь состав и намерен пробиться в Премьер-лигу
15.06.2025, 16:38 3
Футбол
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
15.06.2025, 22:23 5
Футбол
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
Энрике обратился к боссам ПСЖ по поводу ситуации с Забарным. Что случилось?
16.06.2025, 07:47 6
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
Победа с неприятным осадком. Сборная Украины U-21 обыграла Финляндию
15.06.2025, 20:56 113
Футбол
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
Эдди ХИРН: «Аль-Шейх такого боксера больше видеть не хочет»
16.06.2025, 04:05 1
Бокс
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Тебя забыл спросить, на каком языке мне разговаривать»
15.06.2025, 13:42 40
Футбол
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
16.06.2025, 08:24 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем