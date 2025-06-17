В среду, 18 июня состоится игра 3-го раунда молодежного Евро U-21 между сборными Дании и Финляндии. По киевскому времени игра начнется в 19:00.

Дания U-21

На отборе коллектив завоевал 17 очков за 8 игр и занял 1-е место группы, опередив Чехию и Уэльс всего на 3 балла. А вот на финальном этапе Евро команда удивила – победы над Украиной и Данией в первых 2 турах обеспечили Дании 1-е место в квартете и выход в четвертьфинал турнира.

Финляндия U-21

Не столь уверенно проходили квалификацию финны – коллектив завоевал 20 очков за 10 поединков и занял 2-е место группы, уступив Румынии на 2 зачетных пункта. В стыковых играх коллективу противостояла Норвегия, но с общим счетом 6:3 за 2 матча на турнир прошла Финляндия. В 1-м туре бело-синие расписали ничью с Нидерландами, а во 2-м проиграли Украине, поэтому шансов на выход в плей-офф у команды уже нет.

Личные встречи

Текущими составами команды ни разу не встречались в официальных поединках.

Интересные факты

Дания забила 5 голов в 2 матчах Евро, лучший показатель только у Германии – 7 мячей.

В последних 5 играх Финляндия смогла одержать лишь 1 победу.

Выигрышная серия Дании в официальных матчах длится уже 4 поединка.

Возможные стартовые составы

Дания: Юнгдаль – Елерт, Провстгаар, Хэй, Гааэй – Серенсен, Нартей, Фрауло – Бишофф, Осула, Йенсен

Финляндия: Бергстрем – Гальвес, Янссон, Пелтола, Коски, Валлиус – Маркьев, Ваананен – Кескинен, Лийматта, Талвитие

Прогноз

Я поставлю на то, что обе забьют с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua Дания U21 Финляндия U21 Обе забьют 1.57 Сделать ставку

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