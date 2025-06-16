Украина. Премьер лига16 июня 2025, 23:07 | Обновлено 16 июня 2025, 23:10
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Источник: полузащитник Руха покинет клуб, несмотря на контракт до 2026 года
Олег Горин настроен покинуть коллектив
16 июня 2025, 23:07 | Обновлено 16 июня 2025, 23:10
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25-летний полузащитник львовского «Руха» Олег Горин не планирует оставаться в команде до завершения действующего контракта, который рассчитан до конца 2026 года.
По информации издания UA-Футбол, игрок уже летом покинет коллектив и будет искать новый вызов в качестве свободного агента.
К львовскому клубу Олег присоединился зимой 2025 года, сыграв 10 матчей. На счету Горина всего один забитый мяч.
Напомним, что «Рух» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.
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