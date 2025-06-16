Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: полузащитник Руха покинет клуб, несмотря на контракт до 2026 года
Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 23:07 | Обновлено 16 июня 2025, 23:10
319
0

Источник: полузащитник Руха покинет клуб, несмотря на контракт до 2026 года

Олег Горин настроен покинуть коллектив

16 июня 2025, 23:07 | Обновлено 16 июня 2025, 23:10
319
0
Источник: полузащитник Руха покинет клуб, несмотря на контракт до 2026 года
СК Днепр-1. Олег Горин

25-летний полузащитник львовского «Руха» Олег Горин не планирует оставаться в команде до завершения действующего контракта, который рассчитан до конца 2026 года.

По информации издания UA-Футбол, игрок уже летом покинет коллектив и будет искать новый вызов в качестве свободного агента.

К львовскому клубу Олег присоединился зимой 2025 года, сыграв 10 матчей. На счету Горина всего один забитый мяч.

Напомним, что «Рух» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице УПЛ.

По теме:
Заявлять ли резерв во Вторую лигу? В Шахтере приняли решение
Стало известно, где продолжит карьеру главный тренер Миная
Буковине интересен бомбардир Агробизнеса
Олег Горин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига свободный агент расторжение контракта
Андрей Витренко Источник: UA-Football
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания с двумя победами досрочно вышла в полуфинал Евро-2025 U-19
Футбол | 16 июня 2025, 23:23 0
Испания с двумя победами досрочно вышла в полуфинал Евро-2025 U-19
Испания с двумя победами досрочно вышла в полуфинал Евро-2025 U-19

Вторую путевку в плей-офф от группы разыграют команды Дании и Румынии

Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Футбол | 16 июня 2025, 06:23 11
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?
Таблицы Евро U-21. Дания обыграла Нидерланды. Что теперь нужно Украине?

Украина занимает второе место, в матче с Нидерландами устроит даже ничья

ФОТО. Дебютант сборной Украины женился. Его избранница – топ
Футбол | 16.06.2025, 17:04
ФОТО. Дебютант сборной Украины женился. Его избранница – топ
ФОТО. Дебютант сборной Украины женился. Его избранница – топ
Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня
Бокс | 16.06.2025, 05:40
Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня
Рой Джонс назвал двух боксеров, которым Усик сейчас не ровня
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
Футбол | 16.06.2025, 00:02
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
Паоло Мальдини назвал трех лучших футболистов за всю историю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
Унаи МЕЛЬГОСА: «После удаления я спросил у Бражко: что случилось?»
15.06.2025, 22:23 5
Футбол
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
15.06.2025, 10:23 14
Футбол
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
Скандал в Стокгольме. Магучих не разрешили перенести высоту в важный момент
15.06.2025, 22:47 7
Другие виды
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
МЕЙВЕЗЕР – о звезде бокса: «Этот ублюдок – легкая добыча, он ничтожество»
16.06.2025, 06:21 1
Бокс
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
Лунин заменит одного из лучших киперов в истории. Его хочет топ-клуб
16.06.2025, 08:24 6
Футбол
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
Турнирные таблицы Евро-2025 U-21. Победа для Украины, ничья для Англии
15.06.2025, 21:30
Футбол
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после игры с Бразилией?
14.06.2025, 19:12 5
Волейбол
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
Бывший футболист Реала и киевского Динамо возглавил клуб в Европе
15.06.2025, 17:45 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем