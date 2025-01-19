Экс-полузащитник Днепра-1 подписал контракт с Рухом

«Рух» проявляет большую активность на трансферном рынке, чтобы найти замену квартету своих футболистов, которые решили продолжить карьеру в «Карпатах».

Очередным новичком «Руха» стал 24-летний опорный полузащитник Олег Горин, который подписал контракт на 1,5 года. Вот, что он рассказал эксклюзивно для Sport.ua:

«Это новый вызов для меня. Ведь я был полгода без футбола после того, как сошла с дистанции моя предыдущая команда – «Днепр-1», а затем длительное время восстанавливался после травмы.

Очень доволен, что оказался в «Рухе» и не только потому, что я проживаю в Винниках, где базируется эта команда. У меня много знакомых среди футболистов «Руха», а с Остапом Притулой и Артуром Ременяком наши пути раньше пересекались в «Карпатах» и «Львове».

«Рух« всегда отличался амбициозностью и поэтому очень хочется приложить максимум усилий, чтобы запланированное руководителем Виталием Пономаревым – сбылось».

Добавим, что Олег Горин дебютирует за «Рух» на словенском этапе подготовки, где галичане проведут семь контрольных матчей, первый – с «Браво» из Любляны 24 января.

Ранее мы сообщали, что легионер «Руха» продолжит карьеру на Кипре.