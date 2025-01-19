Экс-полузащитник Днепра-1 подписал контракт с Рухом
Олега Горина ожидает новый вызов
«Рух» проявляет большую активность на трансферном рынке, чтобы найти замену квартету своих футболистов, которые решили продолжить карьеру в «Карпатах».
Очередным новичком «Руха» стал 24-летний опорный полузащитник Олег Горин, который подписал контракт на 1,5 года. Вот, что он рассказал эксклюзивно для Sport.ua:
«Это новый вызов для меня. Ведь я был полгода без футбола после того, как сошла с дистанции моя предыдущая команда – «Днепр-1», а затем длительное время восстанавливался после травмы.
Очень доволен, что оказался в «Рухе» и не только потому, что я проживаю в Винниках, где базируется эта команда. У меня много знакомых среди футболистов «Руха», а с Остапом Притулой и Артуром Ременяком наши пути раньше пересекались в «Карпатах» и «Львове».
«Рух« всегда отличался амбициозностью и поэтому очень хочется приложить максимум усилий, чтобы запланированное руководителем Виталием Пономаревым – сбылось».
Добавим, что Олег Горин дебютирует за «Рух» на словенском этапе подготовки, где галичане проведут семь контрольных матчей, первый – с «Браво» из Любляны 24 января.
Ранее мы сообщали, что легионер «Руха» продолжит карьеру на Кипре.
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