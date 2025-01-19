ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Руха продолжит карьеру на Кипре

29-летний универсальный атакующий футболист «Руха» Анже-Фредди Плюмен продолжит карьеру на Кипре.

О достижении принципиальной договоренности по переходу гваделупского легионера заявил тамошний клуб «Неа Саламина».

Сообщается, что Плюмен в ближайший вторник прибудет на Кипр, где после прохождения медицинского осмотра официально оформит трудовое соглашение с «Неа Саламиной».

В «Рух» Плюмен перешел в январе 2022 года. Впоследствии на правах аренды выступал за ряд израильских клубов, а летом 2023-го вернулся обратно во Львов.

В минувшем розыгрыше УПЛ Плюмен сыграл 23 матча (3 гола, 3 ассиста), а в нынешнем – только 2.