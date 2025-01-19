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Украина. Премьер лига
19 января 2025, 15:49 | Обновлено 19 января 2025, 16:12
592
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Руха продолжит карьеру на Кипре

Анже-Фредди Плюмен договорился о переходе в «Неа Саламину»

19 января 2025, 15:49 | Обновлено 19 января 2025, 16:12
592
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Руха продолжит карьеру на Кипре
ФК Неа Саламина

29-летний универсальный атакующий футболист «Руха» Анже-Фредди Плюмен продолжит карьеру на Кипре.

О достижении принципиальной договоренности по переходу гваделупского легионера заявил тамошний клуб «Неа Саламина».

Сообщается, что Плюмен в ближайший вторник прибудет на Кипр, где после прохождения медицинского осмотра официально оформит трудовое соглашение с «Неа Саламиной».

В «Рух» Плюмен перешел в январе 2022 года. Впоследствии на правах аренды выступал за ряд израильских клубов, а летом 2023-го вернулся обратно во Львов.

В минувшем розыгрыше УПЛ Плюмен сыграл 23 матча (3 гола, 3 ассиста), а в нынешнем – только 2.

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Анже-Фредди Плюмен Рух Львов трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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