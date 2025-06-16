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  4. Экс-капитан Динамо отреагировал на отношения Бражка с Квитковой
Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 23:03 |
1399
0

Экс-капитан Динамо отреагировал на отношения Бражка с Квитковой

Тарас Михалик – о Владимире Бражке

16 июня 2025, 23:03 |
1399
0
Экс-капитан Динамо отреагировал на отношения Бражка с Квитковой
ФК Динамо. Тарас Михалик

Бывший капитан «Динамо» Тарас Михалик отреагировал на отношения лидера «Динамо» Владимира Бражка с известной блогершей Дарьей Квитковой.

«Все эти новости о том, кто с кем встречается и тому подобное, я не читаю. Это Сабо когда-то говорил, что, мол, женился игрок и на время исчез. Думаю, что Бражка выбил из колеи, немного подкосил все же сорванный трансфер в Вулверхэмптон», – сказал Михалик.

Ранее Даша Квиткова, которую связывают с полузащитником «Динамо» Владимиром Бражко, опубликовала чувственные фото в черном полупрозрачном платье.

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Тарас Михалик Владимир Бражко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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