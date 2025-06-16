Экс-капитан Динамо отреагировал на отношения Бражка с Квитковой

Бывший капитан «Динамо» Тарас Михалик отреагировал на отношения лидера «Динамо» Владимира Бражка с известной блогершей Дарьей Квитковой.

«Все эти новости о том, кто с кем встречается и тому подобное, я не читаю. Это Сабо когда-то говорил, что, мол, женился игрок и на время исчез. Думаю, что Бражка выбил из колеи, немного подкосил все же сорванный трансфер в Вулверхэмптон», – сказал Михалик.

Ранее Даша Квиткова, которую связывают с полузащитником «Динамо» Владимиром Бражко, опубликовала чувственные фото в черном полупрозрачном платье.