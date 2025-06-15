Другие новости15 июня 2025, 04:19 | Обновлено 15 июня 2025, 04:25
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ФОТО. Новая девушка Бражко разорвала соцсети сексуальными кадрами
Дария Квиткова сразила наповал футболиста Динамо
15 июня 2025, 04:19 | Обновлено 15 июня 2025, 04:25
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Даша Квиткова, которую связывают с полузащитником «Динамо» Владимиром Бражком, опубликовала чувственные фото в чёрном полупрозрачном платье.
Блогерша предстала нежной и соблазнительной на снимках с балкона.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фанаты называют её музой и обсуждают возможные отношения с футболистом. Квиткова пока не комментирует слухи.
Напомним, что футболист сейчас выступает в составе сборной Украины U-21 на Чемпионате Европы.
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