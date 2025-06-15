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15 июня 2025, 04:19 | Обновлено 15 июня 2025, 04:25
323
0

ФОТО. Новая девушка Бражко разорвала соцсети сексуальными кадрами

Дария Квиткова сразила наповал футболиста Динамо

15 июня 2025, 04:19 | Обновлено 15 июня 2025, 04:25
323
0
ФОТО. Новая девушка Бражко разорвала соцсети сексуальными кадрами
Instagram. Дария Квиткова

Даша Квиткова, которую связывают с полузащитником «Динамо» Владимиром Бражком, опубликовала чувственные фото в чёрном полупрозрачном платье.

Блогерша предстала нежной и соблазнительной на снимках с балкона.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фанаты называют её музой и обсуждают возможные отношения с футболистом. Квиткова пока не комментирует слухи.

Напомним, что футболист сейчас выступает в составе сборной Украины U-21 на Чемпионате Европы.

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фото Владимир Бражко lifestyle девушки Динамо Киев сборная Украины по футболу U-21 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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