ФОТО. Новая девушка Бражко разорвала соцсети сексуальными кадрами

Даша Квиткова, которую связывают с полузащитником «Динамо» Владимиром Бражком, опубликовала чувственные фото в чёрном полупрозрачном платье.

Блогерша предстала нежной и соблазнительной на снимках с балкона.

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Фанаты называют её музой и обсуждают возможные отношения с футболистом. Квиткова пока не комментирует слухи.

Напомним, что футболист сейчас выступает в составе сборной Украины U-21 на Чемпионате Европы.