У Стародубцевой сменилась соперница на старте основы турнира в Ноттингеме

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, которая попала в основную сетку травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме в статусе лаки-лузера, получила новую соперницу.

В первом раунде основы украинка должны была сыграть против Татьяны Марии (Германия, WTA 43), которая 15 июня стала чемпионкой пятисотника в Лондоне. Однако немка отказалась от участия, поэтому в 1/16 финала Стародубцева встретится с лаки-лузером – Кристиной Букшей (Испания, WTA 107).

Ранее Юлия и Кристина играли между собой только один раз. В 2024 в первом круге Ролан Гаррос Стародубцева потерпела поражение со счетом 4:6, 1:6.

Букша в финале квалификации Ноттингема уступила Александре Саснович (3:6, 4:6). Юлия в решающем поединке отбора проиграла Камилле Рахимовой (7:5, 5:7, 2:6).

В Ноттингеме из представительниц Украины также выступает Даяна Ястремская. В 1/16 финала она прошла Ольгу Данилович. Забавно, что у Даяны, как и у Юлии, также сменилась стартовая соперница. Изначально Ястремская должна была встретится с Элизе Мертенс, которая также, как и Татьяна Мария, в воскресенье выиграла трофей (в Хертогенбосе) и снялась с Ноттингема.