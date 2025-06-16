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  4. Девятая ракетка прокомментировала победу над Костюк на турнире в Берлине
WTA
16 июня 2025, 17:27 |
296
0

Девятая ракетка прокомментировала победу над Костюк на турнире в Берлине

16 июня Марта уступила Эмме Наварро в матче 1/16 финала травяного пятисотника

16 июня 2025, 17:27 |
296
0
Девятая ракетка прокомментировала победу над Костюк на турнире в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Наварро

Американская теннисистка и девятая ракетка мира Эмма Наварро прокомментировала победу над Мартой Костюк в матче 1/16 финала травяного турнира WTA 500 в Берлине:

«Второй сет матча был немного нестабильным, инициатива переходила из рук в руки. Я понимала, что так и будет еще до его начала. Я очень счастлива, что смогла взять этот гейм на приеме при счете 4:3. У меня возникли трудности, чтобы довести матч до победы, но вместе с тем, я думаю, что в последних геймах мы показали великолепный теннис.

Как мне играть на травяных кортах? Непривычно. Я помню, что играла на траве на домашних турнирах ITF в Америке, когда мне было лет 16–17. В прошлом году я впервые провела полноценный сезон на траве. Я получаю удовольствие, это немного более легкие условия для ног, ты не контактируешь с твердой поверхностью и это приятно, что под ногами у тебя мягкий газон.

Мне нужны некоторые изменения, потому что на этом покрытии совсем другая тактика. Но это увлекательный процесс, я получаю удовольствие от игры на траве».

Наварро обыграла Костюк со счетом 6:2, 6:3. Ее следующей соперницей в Берлине будет либо Паула Бадоса, либо Ева Лис.

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Эмма Наварро Марта Костюк WTA Берлин
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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