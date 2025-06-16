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  4. Рейтинг ATP. Фритц вернулся на четвертое место, Шелтон дебютировал в топ-10
ATP
16 июня 2025, 13:10 |
59
0

Рейтинг ATP. Фритц вернулся на четвертое место, Шелтон дебютировал в топ-10

Победитель Хертогенбоса Габриэль Диалло впервые вошел в топ-50

16 июня 2025, 13:10 |
59
0
Рейтинг ATP. Фритц вернулся на четвертое место, Шелтон дебютировал в топ-10
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

16 июня ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах ATP 250 в Хертогенбосе и Штутгарте.

Победитель соревнований в Германии Тейлор Фритц благодаря трофею поднялся с седьмого места на четвертое. Чемпион в Нидерландах Габриэль Диалло дебютировал в топ-50 – он идет 44-м (+11 позиций).

Из изменений в топ-10: Фритц опустил Джек Дрейпер опустился на два места и идет шестым, Лоренцо Музетти потерял одну строчку и располагается на седьмой позиции, а Бен Шелтон улучшила два места, дебютировал в топ-10 (10-я ракетка) и установил личный рекорд.

Лидером рейтинга остается Янник Синнер. Вторым идет Карлос Алькарас. Топ-3 замыкает финалист Штутгарта Александр Зверев.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР

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рейтинг ATP Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Тейлор Фритц Новак Джокович Джек Дрейпер Лоренцо Музетти Томми Пол Хольгер Руне Бен Шелтон Виталий Сачко Александр Овчаренко Алексей Крутых Вадим Урсу Эрик Ваншельбойм Юрий Джавакян Вячеслав Белинский Владислав Орлов Александр Брайнин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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