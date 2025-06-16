Рейтинг ATP. Фритц вернулся на четвертое место, Шелтон дебютировал в топ-10

16 июня ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах ATP 250 в Хертогенбосе и Штутгарте.

Победитель соревнований в Германии Тейлор Фритц благодаря трофею поднялся с седьмого места на четвертое. Чемпион в Нидерландах Габриэль Диалло дебютировал в топ-50 – он идет 44-м (+11 позиций).

Из изменений в топ-10: Фритц опустил Джек Дрейпер опустился на два места и идет шестым, Лоренцо Музетти потерял одну строчку и располагается на седьмой позиции, а Бен Шелтон улучшила два места, дебютировал в топ-10 (10-я ракетка) и установил личный рекорд.

Лидером рейтинга остается Янник Синнер. Вторым идет Карлос Алькарас. Топ-3 замыкает финалист Штутгарта Александр Зверев.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР