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ATP
15 июня 2025, 17:56 | Обновлено 15 июня 2025, 17:58
338
0

У него украинские корни. Определен чемпион турнира ATP 250 в Хертогенбосе

Габриэль Диалло одолел Зизу Бергса в финале травяных соревнований в Нидерландах

15 июня 2025, 17:56 | Обновлено 15 июня 2025, 17:58
338
0
У него украинские корни. Определен чемпион турнира ATP 250 в Хертогенбосе
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Диалло

Канадский теннисист с украинскими корнями Габриэль Диалло (АТР 55) стал чемпионом травяного турнира ATP 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В финале канадец в двух сетах переиграл представителя Бельгии Зизу Бергса (АТР 63) за 1 час и 59 минут.

АТР 250 Хертогенбос. Трава, финал

Зизу Бергс (Нидерланды) – Габриэль Диалло (Канада) – 5:7, 6:7 (8:10)

Диалло провел третье очное противостояние против Бергса и добыл третью победу.

Для Габриэля этот трофей стал первым в карьере. На его счету два сыгранных финала на уровне Тура – в октябре 2024 он уступил Карену Хачанову в решающем поединке в Алматы.

На своем пути к трофею Хертогенбоса Габриэль, помимо Бергса, также переиграл Александера Вукича, Джордана Томпсона, Карена Хачанова и Уго Умбера. Во втором круге против Томпсона канадец ушел с двух матчболов.

С понедельника Диалло поднимется на 44-е место в рейтинге ATP.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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