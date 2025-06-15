Ни одной отданной подачи за турнир: Фритц одолел Зверева в финале Штутгарта
Тейлор нанес Александру поражение в двух сетах и завоевал трофей на траве
Американский теннисист и седьмая ракетка мира Тейлор Фритц из США завоевал трофей на травяном турнире АТР 250 в Штутгарте, Германия.
В финале американец в двух сетах переиграл третьего номера АТР и первого сеяного соревнований Александра Зверева за 1 часа и 27 минут, повесив баранку на тай-брейке во второй партии.
ATP 250 Штутгарт. Трава, финал
Александр Зверев (Германия) [1] – Тейлор Фритц (США) [2] – 3:6, 6:7 (0:7)
Это была 13-е очное противостояние соперников. Фритц добыл восьмую победу над представителем Германии.
На пути к чемпионству Тейлор, помимо Зверева, также переиграл Кантена Алиса, Мартона Фучовича и Феликса Оже-Альяссима. Фритц не только не отдал ни одного сета, но также ни разу не проиграл свою подачу за все четыре поединка.
Фритц выиграл девятый трофей в карьере и четвертый на травяном покрытии. Также для Тейлор это первый титул за последний гол. С понедельника он вернется на четвертое место в рейтинге АТР.
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