Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ни одной отданной подачи за турнир: Фритц одолел Зверева в финале Штутгарта
ATP
15 июня 2025, 16:20 | Обновлено 15 июня 2025, 16:28
445
3

Ни одной отданной подачи за турнир: Фритц одолел Зверева в финале Штутгарта

Тейлор нанес Александру поражение в двух сетах и завоевал трофей на траве

15 июня 2025, 16:20 | Обновлено 15 июня 2025, 16:28
445
3
Ни одной отданной подачи за турнир: Фритц одолел Зверева в финале Штутгарта
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейлор Фритц

Американский теннисист и седьмая ракетка мира Тейлор Фритц из США завоевал трофей на травяном турнире АТР 250 в Штутгарте, Германия.

В финале американец в двух сетах переиграл третьего номера АТР и первого сеяного соревнований Александра Зверева за 1 часа и 27 минут, повесив баранку на тай-брейке во второй партии.

ATP 250 Штутгарт. Трава, финал

Александр Зверев (Германия) [1] – Тейлор Фритц (США) [2] – 3:6, 6:7 (0:7)

Это была 13-е очное противостояние соперников. Фритц добыл восьмую победу над представителем Германии.

На пути к чемпионству Тейлор, помимо Зверева, также переиграл Кантена Алиса, Мартона Фучовича и Феликса Оже-Альяссима. Фритц не только не отдал ни одного сета, но также ни разу не проиграл свою подачу за все четыре поединка.

Фритц выиграл девятый трофей в карьере и четвертый на травяном покрытии. Также для Тейлор это первый титул за последний гол. С понедельника он вернется на четвертое место в рейтинге АТР.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Александр Зверев – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лидеры посева разыграют трофей: в Штутгарте определена финальная пара
Фритц и Шелтон проанализировали причины подъема американского тенниса
Тейлор Фритц Александр Зверев ATP Штутгарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Футбол | 15 июня 2025, 10:23 7
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»
Николай ПАВЛОВ: «Григорчук? Не ставьте его наставником команды»

Специалист не верит в успех наставников «старой школы»

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эту команду уже смело можно называть Шахтерспор»
Футбол | 14 июня 2025, 17:23 6
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эту команду уже смело можно называть Шахтерспор»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Эту команду уже смело можно называть Шахтерспор»

Бывший нападающий сборной Украины недоволен новым вектором горняков

Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Футбол | 14.06.2025, 19:59
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира
Футбол | 15.06.2025, 16:01
Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира
Барселона попросила ФИФА взять ее на Клубный чемпионат мира
На турнире в Берлине Костюк выступит в тандеме с киевлянкой Евой Лис
Теннис | 15.06.2025, 10:05
На турнире в Берлине Костюк выступит в тандеме с киевлянкой Евой Лис
На турнире в Берлине Костюк выступит в тандеме с киевлянкой Евой Лис
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ptolemeus
Справедливо, що на турнірі в Німеччині переміг етнічний німець)
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
Туран решил наказать лидера Шахтера за его дерзкий поступок
14.06.2025, 04:45 3
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик так и не смог это сделать. О какой силе идет речь?»
14.06.2025, 05:25 4
Бокс
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
Клуб Второй лиги Украины решил приостановить свои выступления в футболе
13.06.2025, 20:26 4
Футбол
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
Джордж КАМБОСОС: «Как ты посмел такое сказать о Ломаченко?»
14.06.2025, 01:55 11
Бокс
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
Ямаль и Педри назвали Барселоне идеальную замену Левандовски
14.06.2025, 05:06 2
Футбол
Ларри ХОЛМС: «Легенда бокса? Нет, он фальшивка, не умеет драться»
Ларри ХОЛМС: «Легенда бокса? Нет, он фальшивка, не умеет драться»
14.06.2025, 02:52 7
Бокс
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
14.06.2025, 02:06 28
Волейбол
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
14.06.2025, 08:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем