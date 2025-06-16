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  4. КВАРЦЯНЫЙ: «Почему бы этому украинцу не попробовать свои силы в Англии?»
Украина. Премьер лига
16 июня 2025, 22:08 |
433
1

КВАРЦЯНЫЙ: «Почему бы этому украинцу не попробовать свои силы в Англии?»

Известный тренер – о возможном переезде Владислава в АПЛ

16 июня 2025, 22:08 |
433
1
КВАРЦЯНЫЙ: «Почему бы этому украинцу не попробовать свои силы в Англии?»
ФК Динамо. Владислав Ванат

Известный в прошлом украинский тренер Виталий Кварцяный отреагировал на слухи о возможном переезде нападающего «Динамо» Владислава Ваната в клуб АПЛ.

– Сейчас в прессе много разговоров, что Ванатом интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Потянет ли он уровень АПЛ?

– Хочу обратить внимание, что в АПЛ нападающие, в основном, высокого роста. Да, были исключения в виде Агуэро и Руни, но они отлично чувствовали верхнюю точку и прекрасно играли головой. У Ваната рост 181, поэтому ему будет трудно в Англии. Если футболист не мощный, то он должен владеть дриблингом, а Ванат им полноценно не владеет.

Есть пример Русина. Он неплохо выглядел в нашем чемпионате, но в Англии заиграть не смог. Я сразу сказал, что ему там нечего делать. Ванат выше его, но все равно роста недостаточно. Чтобы играть в Англии, надо быть питбультерьером и такой махиной, как Джеко.

Но Ванат – резкий, быстрый, нестандартный футболист и, что очень важно, всегда нацелен на ворота. Поэтому, почему бы ему не попробовать свои силы в Англии, но легко ему точно не будет.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

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Виталий Кварцяный Владислав Ванат Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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Комментарии 1
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samird
До тверджень Кварцяного треба відноситись критично. Він вимірює своїми особистими лекалами та конспектами. Візьмемо умовний Брентфорд. В нападі грають двоє ліліпутів (за лекалами Кварцяного). Мбуемо (20 голів, 171 см!!!) та Вісса (19 голів, 176 см!!). І це один тільки міцний середняк АПЛ. Якщо Ванат хоче прогресувати і розвиватися, йому потрібно в цьому році йти на підвищення. До умовного Франка або Іраоли.  Де за рік-два з нього допрацюють класного нападника. Або не вийде. Це вже буде залежати від купи факторів. І в першу чергу - від самого Ваната. А поки потрібно викладатись на повну в збірній. 
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