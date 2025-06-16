КВАРЦЯНЫЙ: «Почему бы этому украинцу не попробовать свои силы в Англии?»

Известный в прошлом украинский тренер Виталий Кварцяный отреагировал на слухи о возможном переезде нападающего «Динамо» Владислава Ваната в клуб АПЛ.

– Сейчас в прессе много разговоров, что Ванатом интересуются «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Потянет ли он уровень АПЛ?

– Хочу обратить внимание, что в АПЛ нападающие, в основном, высокого роста. Да, были исключения в виде Агуэро и Руни, но они отлично чувствовали верхнюю точку и прекрасно играли головой. У Ваната рост 181, поэтому ему будет трудно в Англии. Если футболист не мощный, то он должен владеть дриблингом, а Ванат им полноценно не владеет.

Есть пример Русина. Он неплохо выглядел в нашем чемпионате, но в Англии заиграть не смог. Я сразу сказал, что ему там нечего делать. Ванат выше его, но все равно роста недостаточно. Чтобы играть в Англии, надо быть питбультерьером и такой махиной, как Джеко.

Но Ванат – резкий, быстрый, нестандартный футболист и, что очень важно, всегда нацелен на ворота. Поэтому, почему бы ему не попробовать свои силы в Англии, но легко ему точно не будет.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».