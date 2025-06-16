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  4. Рейтинг WTA. Свитолина потеряла место, Олейникова дебютировала в топ-200
WTA
16 июня 2025, 12:06 |
565
0

Рейтинг WTA. Свитолина потеряла место, Олейникова дебютировала в топ-200

Чжэн Циньвень впервые в карьере поднялась на четвертую позицию

16 июня 2025, 12:06 |
565
0
Рейтинг WTA. Свитолина потеряла место, Олейникова дебютировала в топ-200
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

16 июня женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 250 в Хертогенбосе и WTA 500 в Лондоне.

Сенсационная победительница пятисотника в Великобритании Татьяна Мария поднялась аж на 43 места и сейчас идет на 43-й позиции. Чемпионка в Нидерландах Элизе Мертенс улучшила одну строчку – 24-я.

Олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень благодаря полуфиналу в Лондоне впервые в карьере поднялась на четвертое место. Вернулась на шестую строчку и Мэдисон Киз, которая также, как и Чжэн, в столице Британии вылетела на стадии 1/2 финала.

Чжэн сместила на пятую позицию Жасмин Паолини, а Киз опустила Мирру Андрееву и Игу Свентек на шестое и седьмое места соответственно. Также рокировку произвели Эмма Наварро и Паула Бадоса: теперь американка – девятая ракетка, испанка – десятая.

В топ-3 изменений не произошло. Арина Соболенко остается лидером рейтинга, за не располагаются американки Коко Гауфф и Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

Практически все лучшие украинские теннисистки потеряли позиции. Элина Свитолина опустилась на 14-е место, Даяна Ястремская – на 46-е, Юлия Стародубцева – на 68-е, Ангелина Калинина – на 101-е, Дарья Снигур – на 156-е.

Марта Костюк осталась на 26-й строчке, а Александра Олейникова продолжает обновлять свой личный рекорд и на этой неделе дебютировала в топ-200. Она – 195-я.

Небольшой прогресс также у Анастасии Соболевой (237-я, +7 мест) и Леси Цуренко (286-я. +3 места).

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок потихоньку приближается к возвращению в топ-10 и сейчас идет на 12-й строчке.

Из украинок в первой сотне также находятся Надежда Киченок (54-я) и Марта Костюк (80-я).

Украинки в парном рейтинге WTA

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рейтинг WTA Арина Соболенко Коко Гауфф Джессика Пегула Чжэн Циньвень Жасмин Паолини Мэдисон Киз Мирра Андреева Ига Свёнтек Эмма Наварро Паула Бадоса Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Юлия Стародубцева Ангелина Калинина Дарья Снигур Александра Олейникова Анастасия Соболева Леся Цуренко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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