Рейтинг WTA. Свитолина потеряла место, Олейникова дебютировала в топ-200

16 июня женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 250 в Хертогенбосе и WTA 500 в Лондоне.

Сенсационная победительница пятисотника в Великобритании Татьяна Мария поднялась аж на 43 места и сейчас идет на 43-й позиции. Чемпионка в Нидерландах Элизе Мертенс улучшила одну строчку – 24-я.

Олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень благодаря полуфиналу в Лондоне впервые в карьере поднялась на четвертое место. Вернулась на шестую строчку и Мэдисон Киз, которая также, как и Чжэн, в столице Британии вылетела на стадии 1/2 финала.

Чжэн сместила на пятую позицию Жасмин Паолини, а Киз опустила Мирру Андрееву и Игу Свентек на шестое и седьмое места соответственно. Также рокировку произвели Эмма Наварро и Паула Бадоса: теперь американка – девятая ракетка, испанка – десятая.

В топ-3 изменений не произошло. Арина Соболенко остается лидером рейтинга, за не располагаются американки Коко Гауфф и Джессика Пегула.

Топ-10 рейтинга WTA

Практически все лучшие украинские теннисистки потеряли позиции. Элина Свитолина опустилась на 14-е место, Даяна Ястремская – на 46-е, Юлия Стародубцева – на 68-е, Ангелина Калинина – на 101-е, Дарья Снигур – на 156-е.

Марта Костюк осталась на 26-й строчке, а Александра Олейникова продолжает обновлять свой личный рекорд и на этой неделе дебютировала в топ-200. Она – 195-я.

Небольшой прогресс также у Анастасии Соболевой (237-я, +7 мест) и Леси Цуренко (286-я. +3 места).

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге WTA Людмила Киченок потихоньку приближается к возвращению в топ-10 и сейчас идет на 12-й строчке.

Из украинок в первой сотне также находятся Надежда Киченок (54-я) и Марта Костюк (80-я).

Украинки в парном рейтинге WTA