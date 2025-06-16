Рейтинг WTA. Свитолина потеряла место, Олейникова дебютировала в топ-200
Чжэн Циньвень впервые в карьере поднялась на четвертую позицию
16 июня женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 250 в Хертогенбосе и WTA 500 в Лондоне.
Сенсационная победительница пятисотника в Великобритании Татьяна Мария поднялась аж на 43 места и сейчас идет на 43-й позиции. Чемпионка в Нидерландах Элизе Мертенс улучшила одну строчку – 24-я.
Олимпийская чемпионка 2024 года Чжэн Циньвень благодаря полуфиналу в Лондоне впервые в карьере поднялась на четвертое место. Вернулась на шестую строчку и Мэдисон Киз, которая также, как и Чжэн, в столице Британии вылетела на стадии 1/2 финала.
Чжэн сместила на пятую позицию Жасмин Паолини, а Киз опустила Мирру Андрееву и Игу Свентек на шестое и седьмое места соответственно. Также рокировку произвели Эмма Наварро и Паула Бадоса: теперь американка – девятая ракетка, испанка – десятая.
В топ-3 изменений не произошло. Арина Соболенко остается лидером рейтинга, за не располагаются американки Коко Гауфф и Джессика Пегула.
Топ-10 рейтинга WTA
Практически все лучшие украинские теннисистки потеряли позиции. Элина Свитолина опустилась на 14-е место, Даяна Ястремская – на 46-е, Юлия Стародубцева – на 68-е, Ангелина Калинина – на 101-е, Дарья Снигур – на 156-е.
Марта Костюк осталась на 26-й строчке, а Александра Олейникова продолжает обновлять свой личный рекорд и на этой неделе дебютировала в топ-200. Она – 195-я.
Небольшой прогресс также у Анастасии Соболевой (237-я, +7 мест) и Леси Цуренко (286-я. +3 места).
Украинки в рейтинге WTA
В парном рейтинге WTA Людмила Киченок потихоньку приближается к возвращению в топ-10 и сейчас идет на 12-й строчке.
Из украинок в первой сотне также находятся Надежда Киченок (54-я) и Марта Костюк (80-я).
Украинки в парном рейтинге WTA
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