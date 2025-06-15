История года: Татьяна Мария одолела 15-ю ракетку и выиграла титул в Лондоне
В финале пятисотника 37-летняя немка переиграла Аманду Анисимову в двух сетах
37-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария (WTA 86) стала чемпионкой травяного турнира WTA 500 в Лондоне, Великобритания.
В финале немка в двух сетах переиграла 15-ю ракетку мира Аманду Анисимову из США за 1 час и 24 минуты.
WTA 500 Лондон. Трава, финал
Аманда Анисимова (США) [8] – Татьяна Мария (Германия) [Q] – 3:6, 4:6
Мария провела второе очное противостояние против Анисимовой и добыла вторую победу. В 2018 году Татьяна переиграла Аманду в первом раунде квалификации тысячника в Пекине.
Татьяна стартовала в столице Британии с квалификации и на своем пути к титулу, помимо Ансиимовой, также прошла Чан Хао-Чин, Арину Родионову, Лейлу Фернандес, Каролину Мухову, Елену Рыбакину и Мэдисон Киз. На этой неделе Мария выиграла у четырех теннисисток из топ-15 рейтинга WTA (подряд!)
Татьяна провела четвертый финал на уровне Тура и завоевала четвертый трофей в карьере. Титул пятисотника в Лондоне – крупнейший в ее карьере.
Мария стала самой возрастной теннисисткой, которая выиграла трофей на уровне Тура со времен Серены Уильямс в Окленде-2020.
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