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WTA
15 июня 2025, 17:11 | Обновлено 15 июня 2025, 17:42
481
0

История года: Татьяна Мария одолела 15-ю ракетку и выиграла титул в Лондоне

В финале пятисотника 37-летняя немка переиграла Аманду Анисимову в двух сетах

15 июня 2025, 17:11 | Обновлено 15 июня 2025, 17:42
481
0
История года: Татьяна Мария одолела 15-ю ракетку и выиграла титул в Лондоне
Getty Images/Global Images Ukraine

37-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария (WTA 86) стала чемпионкой травяного турнира WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

В финале немка в двух сетах переиграла 15-ю ракетку мира Аманду Анисимову из США за 1 час и 24 минуты.

WTA 500 Лондон. Трава, финал

Аманда Анисимова (США) [8] – Татьяна Мария (Германия) [Q] – 3:6, 4:6

Мария провела второе очное противостояние против Анисимовой и добыла вторую победу. В 2018 году Татьяна переиграла Аманду в первом раунде квалификации тысячника в Пекине.

Татьяна стартовала в столице Британии с квалификации и на своем пути к титулу, помимо Ансиимовой, также прошла Чан Хао-Чин, Арину Родионову, Лейлу Фернандес, Каролину Мухову, Елену Рыбакину и Мэдисон Киз. На этой неделе Мария выиграла у четырех теннисисток из топ-15 рейтинга WTA (подряд!)

Татьяна провела четвертый финал на уровне Тура и завоевала четвертый трофей в карьере. Титул пятисотника в Лондоне – крупнейший в ее карьере.

Мария стала самой возрастной теннисисткой, которая выиграла трофей на уровне Тура со времен Серены Уильямс в Окленде-2020.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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