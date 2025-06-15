История года: Татьяна Мария одолела 15-ю ракетку и выиграла титул в Лондоне

37-летняя немецкая теннисистка Татьяна Мария (WTA 86) стала чемпионкой травяного турнира WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

В финале немка в двух сетах переиграла 15-ю ракетку мира Аманду Анисимову из США за 1 час и 24 минуты.

WTA 500 Лондон. Трава, финал

Аманда Анисимова (США) [8] – Татьяна Мария (Германия) [Q] – 3:6, 4:6

Мария провела второе очное противостояние против Анисимовой и добыла вторую победу. В 2018 году Татьяна переиграла Аманду в первом раунде квалификации тысячника в Пекине.

Татьяна стартовала в столице Британии с квалификации и на своем пути к титулу, помимо Ансиимовой, также прошла Чан Хао-Чин, Арину Родионову, Лейлу Фернандес, Каролину Мухову, Елену Рыбакину и Мэдисон Киз. На этой неделе Мария выиграла у четырех теннисисток из топ-15 рейтинга WTA (подряд!)

Татьяна провела четвертый финал на уровне Тура и завоевала четвертый трофей в карьере. Титул пятисотника в Лондоне – крупнейший в ее карьере.

Мария стала самой возрастной теннисисткой, которая выиграла трофей на уровне Тура со времен Серены Уильямс в Окленде-2020.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine