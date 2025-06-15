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WTA
15 июня 2025, 15:32 | Обновлено 15 июня 2025, 15:58
319
0

Бывшая 12-я ракетка мира выиграла 10-й трофей в карьере и второй в сезоне

Элизе Мертенс стала чемпионкой турнира WTA 250 в Хертогенбосе, обыграв в финале Русе

15 июня 2025, 15:32 | Обновлено 15 июня 2025, 15:58
319
0
Бывшая 12-я ракетка мира выиграла 10-й трофей в карьере и второй в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизе Мертенс

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (WTA 25), лучшим результатом которой в карьере является 12-е место в рейтинге WTA, стала чемпионкой на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В финале бельгийка в двух сетах переиграла румынку Елену-Габриэлу Русе (Румыния, WTA 80) за 1 час и 56 минут.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, финал

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Элизе Мертенс (Бельгия) [3] – 3:6, 6:7 (4:7)

Мертенс провела четвертое очное противостояние против Русе и добыла четвертую победу.

Элизе выиграла 10-й трофей в карьере и первый на травяном покрытии. Также для Мертенс это второй титул в 2025 году. В конце января она стала победительницей соревнований идентичной категории в Сингапуре.

На пути к трофею в Хертогенбосе Элизе, помимо Русе, также переиграла Викторию Томову, Марию Саккари, Юань Юэ и Екатерину Александрову. В поединке против Александровой Мертенс отыграла 11 матчболов.

На следующей неделе бельгийка заявлена на турнир WTA 250 в Ноттингеме, где в первом раунде основы поборется против Даяны Ястремской.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Элизе Мертенс Елена-Габриэла Русе WTA Хертогенбос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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