Бывшая 12-я ракетка мира выиграла 10-й трофей в карьере и второй в сезоне

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (WTA 25), лучшим результатом которой в карьере является 12-е место в рейтинге WTA, стала чемпионкой на травяном турнире WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

В финале бельгийка в двух сетах переиграла румынку Елену-Габриэлу Русе (Румыния, WTA 80) за 1 час и 56 минут.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, финал

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Элизе Мертенс (Бельгия) [3] – 3:6, 6:7 (4:7)

Мертенс провела четвертое очное противостояние против Русе и добыла четвертую победу.

Элизе выиграла 10-й трофей в карьере и первый на травяном покрытии. Также для Мертенс это второй титул в 2025 году. В конце января она стала победительницей соревнований идентичной категории в Сингапуре.

На пути к трофею в Хертогенбосе Элизе, помимо Русе, также переиграла Викторию Томову, Марию Саккари, Юань Юэ и Екатерину Александрову. В поединке против Александровой Мертенс отыграла 11 матчболов.

На следующей неделе бельгийка заявлена на турнир WTA 250 в Ноттингеме, где в первом раунде основы поборется против Даяны Ястремской.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine