Идеальный вариант. Зинченко заинтересован в переходе в Милан
Украинец должен заменить Тео Эрнандеса
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко заинтересован в трансфере в «Милан», сообщает Football Italia.
По информации источника, итальянский клуб рассматривает 28-летнего футболиста как идеальную замену Тео Эрнандесу. Для того, что бы сделать официальное предложение по Александру, «россонери» сначала должны продать Тэо: клуб ведет переговоры с «Атлетико», но отклонил первое предложение.
Сам Зинченко также заинтересован в переходе. В текущем сезоне на его счету 23 матча на клубном уровне, в которых он 1 раз забил гол и 1 раз отличился ассистом.
Ранее сообщалось о том, что Зинченко имеет варианты трансфера в три топовые команды.
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