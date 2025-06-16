Идеальный вариант. Зинченко заинтересован в переходе в Милан

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко заинтересован в трансфере в «Милан», сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает 28-летнего футболиста как идеальную замену Тео Эрнандесу. Для того, что бы сделать официальное предложение по Александру, «россонери» сначала должны продать Тэо: клуб ведет переговоры с «Атлетико», но отклонил первое предложение.

Сам Зинченко также заинтересован в переходе. В текущем сезоне на его счету 23 матча на клубном уровне, в которых он 1 раз забил гол и 1 раз отличился ассистом.

Ранее сообщалось о том, что Зинченко имеет варианты трансфера в три топовые команды.