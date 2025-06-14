Англия14 июня 2025, 21:55 |
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Не только Милан. Зинченко имеет варианты трансфера в три топовые команды
Александром интересуются «Милан», «Боруссия» Д и «Ювентус»
14 июня 2025, 21:55 |
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Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.
По информации портала CaughtOffside, к Зинченко проявляют конкретный интерес три команды – «Милан», «Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд. Украинский футболист выбирает между этими тремя клубами.
В этом сезоне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
Ранее журналист Goal.com Чарльз Уоттс поделился мнением относительно ситуации с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.
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Ну якщо з цих варіантів обиратиме Влада, а сумнівів у цьому небагато, то це точно буде Мілан)
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