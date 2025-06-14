Не только Милан. Зинченко имеет варианты трансфера в три топовые команды

Лондонский «Арсенал» определился с будущим украинца Александра Зинченко – его решили продать.

По информации портала CaughtOffside, к Зинченко проявляют конкретный интерес три команды – «Милан», «Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд. Украинский футболист выбирает между этими тремя клубами.

В этом сезоне Зинченко провел 23 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее журналист Goal.com Чарльз Уоттс поделился мнением относительно ситуации с будущим украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко.