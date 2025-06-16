Безумный камбек и вырванная победа. Коста-Рика обыграла Суринам

В понедельник, 16 июня 2025 года, состоялся матч 1-го тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ между командами группы А – сборными Коста-Рики и Суринама.

Игра состоялась на стадионе Снепдрегон Стедиум в Сан-Диего и завершилась со счетом 4:3 в пользу Коста-Рики

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Коста-Рика в течение первых 19 минут матча забила дважды и, казалось бы, гарантировала себе комфортное преимущество, но еще до завершения первого тайма Суринам отыграл один мяч, а во второй половине встречи забил еще дважды. К счастью для Коста-Рики, потери очков удалось избежать благодаря голам Алькосера на 76-й минуте и Угальде в компенсированное ко второму тайму время.

Стоит отметить, что полный матч в составе Коста-Рики отыграл защитник Фернан Фаэррон, который вторую половину сезона 2024/25 провел в полтавской Ворскле.

Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа А, 1-й тур. 16 июня

Коста-Рика – Суринам – 3:3

Голы: Мартинес, 14, Угальде, 19 (пен.), Алькосер, 76 – Керк, 34, Маргарет, 59, Пинас, 64 (пен.)