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Кубок Америки
15 июня 2025, 13:51 |
26
0

Коста-Рика – Суринам. Прогноз и анонс на матч Золотого кубка КОНКАКАФ

Матч начнется 16 июня в 06:00 по Киеву

15 июня 2025, 13:51 |
26
0
Коста-Рика – Суринам. Прогноз и анонс на матч Золотого кубка КОНКАКАФ
Сборная Коста-Рики по футболу. Кейлор Навас

В понедельник, 16 июня состоится игра Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Коста-Рики и Суринама. По киевскому времени игра начнется в 06:00.

Коста-Рика

На 2-м этапе квалификации на Чемпионат мира 2026 года команда получила 12 очков за 4 матча и заняла заслуженное 1-е место группы, которое дает право играть на 3-м этапе. Там Коста-Рика будет противостоять Гондурасу, Гаити и Никарагуа. В четвертьфинале Лиги наций КОНКАКАФ коллектив потерпел поражение от финалиста Панамы, а в отборе на Золотой кубок уничтожил Белиз с общим счетом 13:1.

Суринам

Суринам, как и Коста-Рика, занял 1-е место 2-й стадии квалификации на ЧМ 2026 и пробился в 3-й этап, где сыграет с Гватемалой, Сальвадором и Панамой. В четвертьфинале Лиги наций команда проиграла Канаде, а в отборе на Золотой кубок победила Мартынику со счетом 2:0 по сумме двух матчей.

Личные встречи

В последний раз команды встречались в 2024 году в матче Лиги наций КОНКАКАФ, тогда матч завершился вничью 1:1.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия Коста-Рики в официальных играх составляет уже 5 матчей.
  • Последние 4 игры Коста-Рики завершились с общим счетом 23:2 в ее пользу.
  • Ни в одном из последних 6 поединков Суринам не забивал больше 1 гола.

Возможные стартовые составы

Коста-Рика: Навас – Кальво, Варгас, Митчел, Мора – Мора, Алькосер, Гало, Флорес – Угальде, Мадригаль

Суринам: Ган – Боэтюс, Пинас, Абена, Дейкстил – Монтнор, Класс – Ригтерс, Лонвейк, Туфкрюэр – Маргарет

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.82.

Прогноз Sport.ua
Коста-Рика
16 июня 2025 -
06:00
Суринам
Тотал больше 2 1.82 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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