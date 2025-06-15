Коста-Рика – Суринам. Прогноз и анонс на матч Золотого кубка КОНКАКАФ
Матч начнется 16 июня в 06:00 по Киеву
В понедельник, 16 июня состоится игра Золотого кубка КОНКАКАФ между сборными Коста-Рики и Суринама. По киевскому времени игра начнется в 06:00.
Коста-Рика
На 2-м этапе квалификации на Чемпионат мира 2026 года команда получила 12 очков за 4 матча и заняла заслуженное 1-е место группы, которое дает право играть на 3-м этапе. Там Коста-Рика будет противостоять Гондурасу, Гаити и Никарагуа. В четвертьфинале Лиги наций КОНКАКАФ коллектив потерпел поражение от финалиста Панамы, а в отборе на Золотой кубок уничтожил Белиз с общим счетом 13:1.
Суринам
Суринам, как и Коста-Рика, занял 1-е место 2-й стадии квалификации на ЧМ 2026 и пробился в 3-й этап, где сыграет с Гватемалой, Сальвадором и Панамой. В четвертьфинале Лиги наций команда проиграла Канаде, а в отборе на Золотой кубок победила Мартынику со счетом 2:0 по сумме двух матчей.
Личные встречи
В последний раз команды встречались в 2024 году в матче Лиги наций КОНКАКАФ, тогда матч завершился вничью 1:1.
Интересные факты
- Беспроигрышная серия Коста-Рики в официальных играх составляет уже 5 матчей.
- Последние 4 игры Коста-Рики завершились с общим счетом 23:2 в ее пользу.
- Ни в одном из последних 6 поединков Суринам не забивал больше 1 гола.
Возможные стартовые составы
Коста-Рика: Навас – Кальво, Варгас, Митчел, Мора – Мора, Алькосер, Гало, Флорес – Угальде, Мадригаль
Суринам: Ган – Боэтюс, Пинас, Абена, Дейкстил – Монтнор, Класс – Ригтерс, Лонвейк, Туфкрюэр – Маргарет
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.82.
06:00
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