15 июня сборные Украины U-21 и Финляндии U-21 провели очный матч во втором туре молодежного Евро-2025 группы D. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-желтых.

Во время поединка фанаты финской команды исполнили песню «путин х***о».

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Голам за украинцев в этой встрече отличились Владислав Ванат и Максим Брагару. А красную карточку в конце противостояния заработал Владимир Бражко.

В одном квартете с украинцами и финами также выступают сборные Дании и Нидерландов. 18 июня подопечные Унаи Мельгосы проведут матч против нидерландцев, который решит судьбу путевки в плей-офф чемпионата Европы.

ВИДЕО. Финские фанаты на матче Украины U-21 исполнили песню «путин х***о»