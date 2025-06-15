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  4. ВИДЕО. Финские фанаты на матче Украины U-21 исполнили песню «путин х***о»
Молодежные турниры
15 июня 2025, 22:58 |
510
2

ВИДЕО. Финские фанаты на матче Украины U-21 исполнили песню «путин х***о»

15 июня сине-желтые одолели Финляндию U-21 в поединке второго тура молодежного Евро

15 июня 2025, 22:58 |
510
2
ВИДЕО. Финские фанаты на матче Украины U-21 исполнили песню «путин х***о»
Getty Images/Global Images Ukraine

15 июня сборные Украины U-21 и Финляндии U-21 провели очный матч во втором туре молодежного Евро-2025 группы D. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу сине-желтых.

Во время поединка фанаты финской команды исполнили песню «путин х***о».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голам за украинцев в этой встрече отличились Владислав Ванат и Максим Брагару. А красную карточку в конце противостояния заработал Владимир Бражко.

В одном квартете с украинцами и финами также выступают сборные Дании и Нидерландов. 18 июня подопечные Унаи Мельгосы проведут матч против нидерландцев, который решит судьбу путевки в плей-офф чемпионата Европы.

ВИДЕО. Финские фанаты на матче Украины U-21 исполнили песню «путин х***о»

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Заліщук
Красавці фіни!!!
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Victor673256ua
Фіни свого часу теж багато горя від москалів зазнали
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0
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