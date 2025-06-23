Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ХАВИ: «Для меня он – сенсация. Его талант просто за пределами нормы»
Испания
23 июня 2025, 03:45 |
81
0

ХАВИ: «Для меня он – сенсация. Его талант просто за пределами нормы»

Испанец – о легенде «Саутгемптона» Мэтью Ле Тисье

23 июня 2025, 03:45 |
81
0
ХАВИ: «Для меня он – сенсация. Его талант просто за пределами нормы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Легенда «Барселоны» Хави рассказал, какой футболист в свое время поразил его больше всего. Испанец выделил легенду «Саутгемптона» Мэтью Ле Тисье.

«Его талант был просто за пределами нормы. Он мог просто обыграть семь или восемь игроков, но без скорости – он просто проходил мимо них. Для меня он был сенсацией», – сказал Хави.

Мэтью Ле Тисье провел 443 матча за «Саутгемптон» и забил 161 гол.

Ранее легенда «Барселоны» и сборной Испании Хави высказался об экс-игроке «Манчестер Юнайтед» Поле Скоулзе.

По теме:
Флик указал на дверь аж четырем игрокам Барселоны
Ральф РАНГНИК: «Он прибыл с другой планеты»
ФОТО. У звезды Барселоны – новая девушка. Недавно развелся с женой
Хави Барселона
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
Бокс | 22 июня 2025, 08:49 18
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество
ОФИЦИАЛЬНО. «Спасибо за все». Усик и Красюк прекратили сотрудничество

Промоутер опубликовал пост на своей странице в Instagram

С агрессором не работают. Рух сделал заявление по поводу нового спонсора
Футбол | 22 июня 2025, 19:42 5
С агрессором не работают. Рух сделал заявление по поводу нового спонсора
С агрессором не работают. Рух сделал заявление по поводу нового спонсора

В львовском клубе недавно подписали контракт с брендом Kappa

11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
Футбол | 22.06.2025, 07:44
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
11 самых громких трансферов лета, которые уже состоялись
Знаменитый экс-игрок Наполи объявил об окончании карьеры
Футбол | 23.06.2025, 02:36
Знаменитый экс-игрок Наполи объявил об окончании карьеры
Знаменитый экс-игрок Наполи объявил об окончании карьеры
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Футбол | 22.06.2025, 08:16
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Клубный чемпионат мира ФИФА пестрит абсурдом. История Сане – доказательство
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
Вондроушова разобрала Соболенко и пробилась в финал пятисотника в Берлине
21.06.2025, 14:32 13
Теннис
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
Лунин получил предложение от клуба, где играет русский. Реал уже ответил
21.06.2025, 22:23 4
Футбол
Геннадий ГОЛОВКИН – о суперзвезде бокса: «Его удары как будто пощечины»
Геннадий ГОЛОВКИН – о суперзвезде бокса: «Его удары как будто пощечины»
21.06.2025, 04:42 4
Бокс
Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
Арсен ВЕНГЕР: «Это самый талантливый игрок, на годы опередил свое время»
21.06.2025, 02:12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Калюжного, Крупского и еще 3 игроков
21.06.2025, 19:45 131
Футбол
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
Перес узнал, за сколько хотят купить Лунина. Реал принял решение
21.06.2025, 08:26 3
Футбол
Участники Лиги чемпионов заговорили о вероятном крахе турнира
Участники Лиги чемпионов заговорили о вероятном крахе турнира
21.06.2025, 13:05
Хоккей
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
«Настоящий позор». Экс-скаут МЮ прокомментировал трансфер Забарного в ПСЖ
21.06.2025, 08:19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем