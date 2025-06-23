Испания23 июня 2025, 03:45 |
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ХАВИ: «Для меня он – сенсация. Его талант просто за пределами нормы»
Испанец – о легенде «Саутгемптона» Мэтью Ле Тисье
23 июня 2025, 03:45 |
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Легенда «Барселоны» Хави рассказал, какой футболист в свое время поразил его больше всего. Испанец выделил легенду «Саутгемптона» Мэтью Ле Тисье.
«Его талант был просто за пределами нормы. Он мог просто обыграть семь или восемь игроков, но без скорости – он просто проходил мимо них. Для меня он был сенсацией», – сказал Хави.
Мэтью Ле Тисье провел 443 матча за «Саутгемптон» и забил 161 гол.
Ранее легенда «Барселоны» и сборной Испании Хави высказался об экс-игроке «Манчестер Юнайтед» Поле Скоулзе.
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