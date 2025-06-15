Умер бывший вице-президент ФФУ времен Григория Суркиса

Умер известный украинский функционер Владимир Лашкул, в свое время являвшийся вице-президентом Федерации футбола Украины. Печальное известие сообщил директор МСК Днепр Черкассы Юрий Гончаров.

«Ассоциация футзала Черкасской области выражают искренние соболезнования родственникам, близким и коллегам по поводу смерти Лашкула Владимира Григорьевича», – говорится в сообщении.

Владимир в свое время был меценатом черкасского футбола. Под его крылом были «Славутич», «Черкащина», и «Черкасский Днепр». Именно при его президентстве «Славутич» играл в полуфинале Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (0:3).