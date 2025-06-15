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  4. Умер бывший вице-президент ФФУ времен Григория Суркиса
Украина. Премьер лига
15 июня 2025, 21:57 |
2877
0

Умер бывший вице-президент ФФУ времен Григория Суркиса

Сердце Владимира Лашкула перестало биться на 73 году жизни

15 июня 2025, 21:57 |
2877
0
Умер бывший вице-президент ФФУ времен Григория Суркиса
Владимир Лашкул

Умер известный украинский функционер Владимир Лашкул, в свое время являвшийся вице-президентом Федерации футбола Украины. Печальное известие сообщил директор МСК Днепр Черкассы Юрий Гончаров.

«Ассоциация футзала Черкасской области выражают искренние соболезнования родственникам, близким и коллегам по поводу смерти Лашкула Владимира Григорьевича», – говорится в сообщении.

Владимир в свое время был меценатом черкасского футбола. Под его крылом были «Славутич», «Черкащина», и «Черкасский Днепр». Именно при его президентстве «Славутич» играл в полуфинале Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (0:3).

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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