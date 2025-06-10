Ехал инвестировать в Вислу. В Польше трагически погиб футбольный функционер
Томас Кокосински подавился вареником в одном из ресторанов Кракова
Главный инвестор польского клуба «Висла» Краков Томас Кокосински трагически погиб после того, как подавился едой в одном из ресторанов.
Известно, что Кокосински намеревался инвестировать в «Вислу» 5 миллионов долларов и приехал в Краков на переговоры с президентом клуба Ярославом Крулевским.
4 июня стало известно, что в одном из ресторанов Кракова Кокосински подавился вареником и потерял сознание.
В больницу бизнесмена доставили в крайне тяжелом состоянии. Врачи пытались привести его в чувство в течение шести дней 10 июня.
Известно, что Кокосински был президентом компании Matelogic Industries, специализирующейся на обработке металлов.
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