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Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 14:21 | Обновлено 10 июня 2025, 14:50
2218
0

Умер известный тренер Динамо, который в свое время привел в клуб Шацкого

О смерти Ивана Терлецкого сообщил бывший голкипер бело-синих Святослав Сирота

10 июня 2025, 14:21 | Обновлено 10 июня 2025, 14:50
2218
0
Умер известный тренер Динамо, который в свое время привел в клуб Шацкого
ФК Динамо Киев

Известный украинский тренер и селекционер киевского «Динамо» Иван Терлецкий умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил бывший голкипер «бело-синих» Станислав Сирота:

«С глубокой грустью сообщаю, что на 89-м году жизни после продолжительной болезни отошел в вечность Терлецкий Иван Иванович – заслуженный тренер, многолетний селекционер ФК «Динамо» Киев, отданный наставник детско-юношеской футбольной школы «Динамо».

Иван Иванович был не просто тренером – он был учителем с большой буквы. Именно он открыл для многих ребят дорогу в большой футбол, заложив в них главное не только технику игры, но и человечность, характер, достоинство. Его сердце всегда было с юными талантами, его слово – честным и мудрым, а взгляд – внимательным к каждому», – сообщил Сирота.

Терлецкий продолжительное время отвечал за селекцию в киевском клубе, привел в команду Максима Шацких, который стал настоящей легендой «бело-синих», открыл таланты Романа Яремчука и Виктора Цыганкова.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Святослав Сирота смерть
Николай Титюк Источник: Facebook
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