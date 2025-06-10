Умер известный тренер Динамо, который в свое время привел в клуб Шацкого

Известный украинский тренер и селекционер киевского «Динамо» Иван Терлецкий умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил бывший голкипер «бело-синих» Станислав Сирота:

«С глубокой грустью сообщаю, что на 89-м году жизни после продолжительной болезни отошел в вечность Терлецкий Иван Иванович – заслуженный тренер, многолетний селекционер ФК «Динамо» Киев, отданный наставник детско-юношеской футбольной школы «Динамо».

Иван Иванович был не просто тренером – он был учителем с большой буквы. Именно он открыл для многих ребят дорогу в большой футбол, заложив в них главное не только технику игры, но и человечность, характер, достоинство. Его сердце всегда было с юными талантами, его слово – честным и мудрым, а взгляд – внимательным к каждому», – сообщил Сирота.

Терлецкий продолжительное время отвечал за селекцию в киевском клубе, привел в команду Максима Шацких, который стал настоящей легендой «бело-синих», открыл таланты Романа Яремчука и Виктора Цыганкова.