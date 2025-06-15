У Ястремской новая соперница: чемпионка Хертогенбоса снялась с Ноттингема

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 45) получила новую соперницу на старте травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В 1/16 финала украинка должна была изначально сыграть против Элизе Мертенс (WTA 25), однако бельгийка отказалась от участия. На этой неделе Мертенс стала чемпионкой соревнований идентичной категории в Хертогенбосе (Нидерланды), 15 июня переиграв в финале Елену-Габриэлу Русе.

Новой оппоненткой Даяны в первом раунде будет представительница Сербии Ольга Данилович (WTA 24).

Выступления в квалификации Ноттингема продолжает еще одна украинка – Юлия Стародубцева. В финале отбора 15 июня она поборется против Камиллы Рахимовой.