Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. У Ястремской новая соперница: чемпионка Хертогенбоса снялась с Ноттингема
WTA
15 июня 2025, 18:53 |
584
1

У Ястремской новая соперница: чемпионка Хертогенбоса снялась с Ноттингема

Элизе Мертенс пропустит соревнования в Британии, Даяна встретится с Ольгой Данилович

15 июня 2025, 18:53 |
584
1
У Ястремской новая соперница: чемпионка Хертогенбоса снялась с Ноттингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 45) получила новую соперницу на старте травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В 1/16 финала украинка должна была изначально сыграть против Элизе Мертенс (WTA 25), однако бельгийка отказалась от участия. На этой неделе Мертенс стала чемпионкой соревнований идентичной категории в Хертогенбосе (Нидерланды), 15 июня переиграв в финале Елену-Габриэлу Русе.

Новой оппоненткой Даяны в первом раунде будет представительница Сербии Ольга Данилович (WTA 24).

Выступления в квалификации Ноттингема продолжает еще одна украинка – Юлия Стародубцева. В финале отбора 15 июня она поборется против Камиллы Рахимовой.

По теме:
Юлия Стародубцева – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева в двухдневном матче одолела француженку в отборе к Ноттингему
Юлия Стародубцева – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Ольга Данилович Элизе Мертенс WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ни одной отданной подачи за турнир: Фритц одолел Зверева в финале Штутгарта
Теннис | 15 июня 2025, 16:20 3
Ни одной отданной подачи за турнир: Фритц одолел Зверева в финале Штутгарта
Ни одной отданной подачи за турнир: Фритц одолел Зверева в финале Штутгарта

Тейлор нанес Александру поражение в двух сетах и завоевал трофей на траве

Финляндия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025
Футбол | 15 июня 2025, 15:00 14
Финляндия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025
Финляндия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч ЧЕ-2025

После стартового поражения победа в этой игре очень нужна

Реал готовит крупный трансфер вратаря. Он должен заменить Куртуа и Лунина
Футбол | 14.06.2025, 22:50
Реал готовит крупный трансфер вратаря. Он должен заменить Куртуа и Лунина
Реал готовит крупный трансфер вратаря. Он должен заменить Куртуа и Лунина
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
Футбол | 15.06.2025, 08:24
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
МИЛЕВСКИЙ: «Ему рано тренировать сборную Украины. Почему-то не получается»
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Футбол | 14.06.2025, 19:59
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Амбициозный клуб Первой лиги обещает большие премии и хочет в УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
misastefanko
А може Данилович все таки 37 ракетка ???
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Это величайший боксер, который когда-либо жил»
15.06.2025, 09:23
Бокс
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
Турнирная таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после двух побед?
14.06.2025, 11:00 5
Волейбол
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
КРООС: «Вы видели, что сделал Флик? В Реале мы бы над этим посмеялись»
14.06.2025, 04:07
Футбол
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
Борцы. Украина одолела на тай-брейке Кубу в Лиге наций
14.06.2025, 02:06 28
Волейбол
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
Довбик после решения Гасперини может неожиданно перейти в амбициозный клуб
14.06.2025, 07:50 18
Футбол
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
Луческу назвал звезду сборной Украины, который похож на Месси
15.06.2025, 08:56 2
Футбол
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
АЛОНСО: Не хочу, чтобы ты думал, что мало будешь играть. Оставайся в Реале
14.06.2025, 08:40 2
Футбол
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
37-летняя квалифаер выбила чемпионку AO-2025 и вышла в финал в Лондоне
14.06.2025, 17:28 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем