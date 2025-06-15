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  4. Юлия Стародубцева – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
15 июня 2025, 18:22 |
192
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Юлия Стародубцева – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финального раунда отбора к турниру WTA 250 в Ноттингеме

15 июня 2025, 18:22 |
192
0
Юлия Стародубцева – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

15 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 67) продолжит выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.

В финале квалификации украинка сыграет против «нейтралки» Камиллы Рахимовой (WTA 83). Поединок состоится пятым запуском на корте №1 после игры Эала – Тодони. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния выйдет в основную сетку соревнований.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

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Камилла Рахимова Юлия Стародубцева смотреть онлайн WTA Ноттингем
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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