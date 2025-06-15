Юлия Стародубцева – Камилла Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча финального раунда отбора к турниру WTA 250 в Ноттингеме
15 июня украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 67) продолжит выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Ноттингеме, Великобритания.
В финале квалификации украинка сыграет против «нейтралки» Камиллы Рахимовой (WTA 83). Поединок состоится пятым запуском на корте №1 после игры Эала – Тодони. Ориентировочное время начала матча – 19:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния выйдет в основную сетку соревнований.
Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...
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