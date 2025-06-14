НЕЩЕРЕТ: Нет смысла держать обиду на результат, который был в первом матче

Голкипер сборной Украины U-21 Руслан Нещерет провел пресс-конференцию накануне матча второго тура группы D против сверстников из Финляндии на молодежном Евро-2025:

«Настроение перед матчем у нас хорошее. Я считаю, что мы должны подходить к этой игре именно с таким настроением, потому что нет смысла держать обиду на тот результат, который был в первом поединке. Мы должны на сто процентов подготовиться к следующей встрече.

А для достижения лучшего результата, считаю, мы должны пересмотреть те ошибки, которые мы допустили. Все это мы сделали на вчерашнем вечернем просмотре. Поговорили о том, что произошло. Думаю, что в завтрашнем матче команда должна выложиться на все сто процентов и доказать, что она достойна победы.

Нам все равно, на каком стадионе играть, ведь во время войны мы постоянно играли за границей, на большом количестве разных арен. Это не так важно. Важно, чтобы команда побеждала, и я бы очень хотел видеть наших болельщиков на трибунах», — сказал Руслан Нещерет.

Нещерет провел все 90 минут в поединке первого тура группы против Дании, который сине-желтые проиграли со счетом 2:3. В одном квартете с Украиной, Данией и Финляндией также выступает команда Нидерландов.

Встреча Финляндия U-21 – Украина U-21 начнется 15 июня в 19:00 по Киеву.