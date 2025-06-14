МИХАЙЛЕНКО: Так сложилось, что матч не состоялся. Срочно искали оппонента

Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко подвел итоги сборов команды в Испании:

– Дмитрий, как прошла работа в Испании?

– Все было хорошо. Благодаря руководству УАФ у команды были хорошие условия, футболисты работали в прекрасном настроении. Как я уже говорил перед сбором, мы продолжаем выстраивать игру, которую хотим видеть в сборной. Рассчитывали увидеть в деле различные взаимодействия. Пока все идет по плану.

– Обошлось без кадровых потерь?

– К сожалению, в первом матче, против «Мурсии», травмировался нападающий Владислав Герич, который не смог доработать до конца сбора.

– Кстати, изначально сборная Украины планировала сыграть против сверстников из Марокко...

– Так сложилось, что этот матч не состоялся. Пришлось срочно искать оппонента. Им стала испанская «Мурсия» U-21, которую мы победили со счетом 2:0.

А вот вторая игра была уже более информативной. Сборная США U-19, с которой мы сыграли – 1:1, – организованная команда с быстрыми исполнителями в атаке. Думаю, что где-то семь-восемь игроков этой команды поедут на чемпионат мира в Чили. Мы остались очень довольны этим спаррингом.

– Следующий сбор будет уже непосредственно перед чемпионатом мира?

– Да. Мы планируем прибыть в Чили за пять-шесть дней до начала турнира, чтобы успеть провести товарищеский поединок, который нам очень нужен.

На учебно-тренировочных сборах сине-желтые провели два товарищеских поединка: против Мурсии U-21 (2:1) и США U-19 (1:1). Подопечные Михайленко готовятся к чемпионату мира U-20, который состоится в Чили с 27 сентября по 19 октября. В одной группе украинцы поборются с Южной Кореей, Парагваем и Панамой.