МИХАЙЛЕНКО: Так сложилось, что матч не состоялся. Срочно искали оппонента
Главный тренер сборной Украины U-20 подвет итоги сборов в Испании
Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко подвел итоги сборов команды в Испании:
– Дмитрий, как прошла работа в Испании?
– Все было хорошо. Благодаря руководству УАФ у команды были хорошие условия, футболисты работали в прекрасном настроении. Как я уже говорил перед сбором, мы продолжаем выстраивать игру, которую хотим видеть в сборной. Рассчитывали увидеть в деле различные взаимодействия. Пока все идет по плану.
– Обошлось без кадровых потерь?
– К сожалению, в первом матче, против «Мурсии», травмировался нападающий Владислав Герич, который не смог доработать до конца сбора.
– Кстати, изначально сборная Украины планировала сыграть против сверстников из Марокко...
– Так сложилось, что этот матч не состоялся. Пришлось срочно искать оппонента. Им стала испанская «Мурсия» U-21, которую мы победили со счетом 2:0.
А вот вторая игра была уже более информативной. Сборная США U-19, с которой мы сыграли – 1:1, – организованная команда с быстрыми исполнителями в атаке. Думаю, что где-то семь-восемь игроков этой команды поедут на чемпионат мира в Чили. Мы остались очень довольны этим спаррингом.
– Следующий сбор будет уже непосредственно перед чемпионатом мира?
– Да. Мы планируем прибыть в Чили за пять-шесть дней до начала турнира, чтобы успеть провести товарищеский поединок, который нам очень нужен.
На учебно-тренировочных сборах сине-желтые провели два товарищеских поединка: против Мурсии U-21 (2:1) и США U-19 (1:1). Подопечные Михайленко готовятся к чемпионату мира U-20, который состоится в Чили с 27 сентября по 19 октября. В одной группе украинцы поборются с Южной Кореей, Парагваем и Панамой.
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