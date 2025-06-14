ОФИЦИАЛЬНО. Французский топ-клуб бесплатно подписал воспитанника Ман Сити

Французский клуб «Марсель», который возглавляет Роберто Де Дзерби, подписал защитника Си Джей Игана-Райли из «Бернли».

Представитель Лиги 1 оформил переход 22-летнего футболиста на правах свободного агента. Информация относительно контракта игрока с клубом отсутствует.

Сделал первые шаги Си Джей в футболе в академии «Манчестер Сити». Далее футболиста ждал переход в «Бернли», который случился перед сезоном 2022/23. За «бордовых» защитник отыграл 49 матчей, в которых оформил по голу и ассисту.

Напомним, что первым трансфером «Марселя» летом стал полузащитник Анхель Гомес из «Лилля».