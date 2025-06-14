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Франция
14 июня 2025, 23:05 | Обновлено 14 июня 2025, 23:08
439
0

ОФИЦИАЛЬНО. Французский топ-клуб бесплатно подписал воспитанника Ман Сити

Защитник Си Джей Иган-Райли покинул английский «Бернли»

14 июня 2025, 23:05 | Обновлено 14 июня 2025, 23:08
439
0
ОФИЦИАЛЬНО. Французский топ-клуб бесплатно подписал воспитанника Ман Сити
IMAGO. Си Джей Иган-Райли

Французский клуб «Марсель», который возглавляет Роберто Де Дзерби, подписал защитника Си Джей Игана-Райли из «Бернли».

Представитель Лиги 1 оформил переход 22-летнего футболиста на правах свободного агента. Информация относительно контракта игрока с клубом отсутствует.

Сделал первые шаги Си Джей в футболе в академии «Манчестер Сити». Далее футболиста ждал переход в «Бернли», который случился перед сезоном 2022/23. За «бордовых» защитник отыграл 49 матчей, в которых оформил по голу и ассисту.

Напомним, что первым трансфером «Марселя» летом стал полузащитник Анхель Гомес из «Лилля».

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Марсель чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) трансферы трансферы Лиги 1 Бернли чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ
Андрей Витренко Источник: ФК Марсель
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