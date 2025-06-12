ОФИЦИАЛЬНО. Марсель бесплатно подписал воспитанника Манчестер Юнайтед
Анхель Гомес простился с клубом «Лилль», за который отыграл пять лет
Французский «Марсель», который возглавляет бывший тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, официально объявил о переходе полузащитника «Лилля» Анхеля Гомеса на правах свободного агента.
Информация о контракте на официальном сайте клуба отсутствует.
Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что футболист подпишет с «Марселем» соглашение сроком на три года.
Гомес выступал за «Лилль» на протяжении пяти лет. За этот период полузащитник провёл 134 матча, в которых забил 10 голов и отдал 19 результативных передач.
Начал свою карьеру Анхель в английском клубе «Манчестер Юнайтед». После молодежных команд полузащитник дошел до уровня основной команды, за которую сыграл 10 матчей.
𝐀𝐜𝐜𝐨𝐫𝐝 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥 𝐆𝐨𝐦𝐞𝐬 🤝— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) June 11, 2025
L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Angel Gomes pour la venue au club du milieu international anglais 🏴 pic.twitter.com/dwbC4Mtncl
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