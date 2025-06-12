ОФИЦИАЛЬНО. Марсель бесплатно подписал воспитанника Манчестер Юнайтед

Французский «Марсель», который возглавляет бывший тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, официально объявил о переходе полузащитника «Лилля» Анхеля Гомеса на правах свободного агента.

Информация о контракте на официальном сайте клуба отсутствует.

Ранее известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что футболист подпишет с «Марселем» соглашение сроком на три года.

Гомес выступал за «Лилль» на протяжении пяти лет. За этот период полузащитник провёл 134 матча, в которых забил 10 голов и отдал 19 результативных передач.

Начал свою карьеру Анхель в английском клубе «Манчестер Юнайтед». После молодежных команд полузащитник дошел до уровня основной команды, за которую сыграл 10 матчей.