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12 июня 2025, 01:19 | Обновлено 12 июня 2025, 01:49
172
0

ФОТО. Стало известно, с кем встречается Маркус Рэшфорд

У Рэшфорда хороший вкус

12 июня 2025, 01:19 | Обновлено 12 июня 2025, 01:49
172
0
ФОТО. Стало известно, с кем встречается Маркус Рэшфорд
Instagram. Маркус Рэшфорд

Форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рэшфорда заметили на яхте в Сен-Тропе с новой девушкой — шведкой Жаки Пальм.

Пара, как сообщается, познакомилась в апреле в Дубае, где игрок восстанавливался после травмы.

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23-летняя Жаки — полупрофессиональная паделистка и владелица компании Tactical Padel. Она живет в Дубае и активно ведёт соцсети.

По информации источников, между ними завязались тёплые отношения, но официально пара это не подтверждает.

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фото lifestyle девушки Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
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