ФОТО. Стало известно, с кем встречается Маркус Рэшфорд

Форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рэшфорда заметили на яхте в Сен-Тропе с новой девушкой — шведкой Жаки Пальм.

Пара, как сообщается, познакомилась в апреле в Дубае, где игрок восстанавливался после травмы.

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23-летняя Жаки — полупрофессиональная паделистка и владелица компании Tactical Padel. Она живет в Дубае и активно ведёт соцсети.

По информации источников, между ними завязались тёплые отношения, но официально пара это не подтверждает.