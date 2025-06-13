Французский клуб сделал предложение Барселоне по вингеру. Испанцы отказали

Французский клуб «Монако» сделал первое предложение «Барселоне» по 22-летнему вингеру Ансу Фати. «Монегаски» предложили каталонцам аренду футболиста.

Издание Marca проинформировало, что «Барселона» отказала представителю Лиги 1, поскольку клубу не понравились условия аренды. «Сине-гранатовые» готовы отпустить Ансу, если «монегаски» будут выплачивать вингеру большую часть зарплаты.

В свою очередь Фати настроен перебраться во французский клуб, осталось коллективам уладить детали перехода.

Ансу в течение сезона 2024/25 отыграл 11 матчей и заработал одну желтую карточку.