Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Французский клуб сделал предложение Барселоне по вингеру. Испанцы отказали
Испания
13 июня 2025, 11:46 | Обновлено 13 июня 2025, 11:48
181
0

Французский клуб сделал предложение Барселоне по вингеру. Испанцы отказали

Переход Ансу Фати в «Монако» забуксовал

13 июня 2025, 11:46 | Обновлено 13 июня 2025, 11:48
181
0
Французский клуб сделал предложение Барселоне по вингеру. Испанцы отказали
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Французский клуб «Монако» сделал первое предложение «Барселоне» по 22-летнему вингеру Ансу Фати. «Монегаски» предложили каталонцам аренду футболиста.

Издание Marca проинформировало, что «Барселона» отказала представителю Лиги 1, поскольку клубу не понравились условия аренды. «Сине-гранатовые» готовы отпустить Ансу, если «монегаски» будут выплачивать вингеру большую часть зарплаты.

В свою очередь Фати настроен перебраться во французский клуб, осталось коллективам уладить детали перехода.

Ансу в течение сезона 2024/25 отыграл 11 матчей и заработал одну желтую карточку.

По теме:
В Полесье приняли важное решение по Макуана. Инициатива Ротаня
Форвард Челси принял решение о своем будущем. Ему не дали шанса
ОФИЦИАЛЬНО. Катарский клуб приобрел воспитанника ПСЖ
Барселона Монако трансферы чемпионат Испании по футболу Ла Лига трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги Ансу Фати Лига 1 (Франция)
Андрей Витренко Источник: Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Футбол | 12 июня 2025, 20:58 153
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро

Команда Мельгоси начала турнир с очень досадного поражения

Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Футбол | 13 июня 2025, 08:25 4
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон

Джанлуиджи Доннарумма может стать игроком «Реала»

Арда ТУРАН: «Моя цель – никогда больше не дать Динамо стать чемпионами»
Футбол | 13.06.2025, 11:17
Арда ТУРАН: «Моя цель – никогда больше не дать Динамо стать чемпионами»
Арда ТУРАН: «Моя цель – никогда больше не дать Динамо стать чемпионами»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, какой минус есть у Лунина?»
Футбол | 13.06.2025, 05:02
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, какой минус есть у Лунина?»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, какой минус есть у Лунина?»
Итальянские клубы пробивают дно глупыми решениями в отношении тренеров
Футбол | 12.06.2025, 12:48
Итальянские клубы пробивают дно глупыми решениями в отношении тренеров
Итальянские клубы пробивают дно глупыми решениями в отношении тренеров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
Известны гонорары Усика и Дюбуа за реванш. Это его личный рекорд
13.06.2025, 07:46 3
Бокс
Усик узнал свое место в рейтинге сильнейших боксеров современности
Усик узнал свое место в рейтинге сильнейших боксеров современности
12.06.2025, 11:23 1
Бокс
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
11.06.2025, 08:56 4
Футбол
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
12.06.2025, 00:35
Футбол
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
13.06.2025, 05:00 2
Футбол
Тренер сборной США: сын беглеца от красной нечисти и друг Украины
Тренер сборной США: сын беглеца от красной нечисти и друг Украины
11.06.2025, 18:50 1
Волейбол
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
11.06.2025, 08:35 1
Футбол
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
Историческая победа. Украина разгромила США на старте Лиги наций
11.06.2025, 22:00 36
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем