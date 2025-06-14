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Испания
14 июня 2025, 11:44 | Обновлено 14 июня 2025, 11:48
307
0

Известный партнер Трубина может стать игроком Атлетико. Он выигрывал ЧМ

Диего Симеоне готов пригласить в команду Николаса Отаменди

14 июня 2025, 11:44 | Обновлено 14 июня 2025, 11:48
307
0
Известный партнер Трубина может стать игроком Атлетико. Он выигрывал ЧМ
IMAGO. Николас Отаменди

37-летний капитан «Бенфики», за которую выступает украинец Анатолий Трубин, Николас Отаменди попал в список трансферных целей мадридского «Атлетико».

Главный тренер испанского клуба Диего Симеоне стремится пригласить своего земляка в ряды «Атлетико», подписав с аргентинцем контракт на один год. Известный наставник считает, что Отаменди способен усилить команду, ведь Николас всегда выкладывается на поле на полную.

Контракт защитника с «Бенфикой» завершается в конце июня, и пока стороны еще не начинали переговоров о продлении сотрудничества.

За «орлов» Николас выступает на протяжении пяти лет, сыграв всего 228 поединков за клуб. За это время Отаменди оформил 14 голов и восемь ассистов.

Также Отаменди известен благодаря своим выступлениям за «Манчестер Сити», с которым защитник выиграл девять титулов.

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Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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