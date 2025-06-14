Известный партнер Трубина может стать игроком Атлетико. Он выигрывал ЧМ
Диего Симеоне готов пригласить в команду Николаса Отаменди
37-летний капитан «Бенфики», за которую выступает украинец Анатолий Трубин, Николас Отаменди попал в список трансферных целей мадридского «Атлетико».
Главный тренер испанского клуба Диего Симеоне стремится пригласить своего земляка в ряды «Атлетико», подписав с аргентинцем контракт на один год. Известный наставник считает, что Отаменди способен усилить команду, ведь Николас всегда выкладывается на поле на полную.
Контракт защитника с «Бенфикой» завершается в конце июня, и пока стороны еще не начинали переговоров о продлении сотрудничества.
За «орлов» Николас выступает на протяжении пяти лет, сыграв всего 228 поединков за клуб. За это время Отаменди оформил 14 голов и восемь ассистов.
Также Отаменди известен благодаря своим выступлениям за «Манчестер Сити», с которым защитник выиграл девять титулов.
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