Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер Вирца в Ливерпуль побьет рекорд АПЛ. Кому принадлежит достижение?
Англия
13 июня 2025, 22:52 | Обновлено 13 июня 2025, 23:05
510
2

Трансфер Вирца в Ливерпуль побьет рекорд АПЛ. Кому принадлежит достижение?

Самым дорогим трансфером в Британии считается переход Энцо Фернандеса в Челси

13 июня 2025, 22:52 | Обновлено 13 июня 2025, 23:05
510
2
Трансфер Вирца в Ливерпуль побьет рекорд АПЛ. Кому принадлежит достижение?
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Английский клуб «Ливерпуль» согласовал рекордный трансфер полузащитника сборной Германии Флориана Вирца из «Байера» за £116 млн (примерно €137 млн).

Сделка включает гарантированные £100 млн (€118 млн) плюс бонусные выплаты до £16 млн (€19 млн), которые активируются при условии стабильного успеха «Ливерпуля». Полная сумма в случае достижения всех целей превзойдёт действующий британский рекорд.

На данный момент рекордным для АПЛ был трансфер Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» за £107 млн (€121 млн) в 2023 году.

Для «Ливерпуля» это станет самым масштабным приобретением в истории: предыдущие клубные рекорды – Дарвин Нуньес (£64 млн, потенциально до £85 млн) и Вирджил ван Дейк (£75 млн).

22-летний Вирц, который дебютировал в 17 лет за «Байер», провёл 197 матчей, забил 57 голов и помог клубу выиграть Бундеслигу в 2024 году. За сборную Германии он отметился 7 голами в 31 матче с 2021 года.

Ранее на Вирца претендовали «Манчестер Сити» и «Бавария», но клуб из Манчестера отказался из-за стоимости. Игрок сделал выбор в пользу «Ливерпуля», который договорился о трансфере ниже рыночной оценки «Байера» (£126 млн).

Это второй трансфер из «Байера» этим летом – ранее Джереми Фримпонг перешёл в «Ливерпуль» за £34 млн (€40 млн).

По теме:
Стало известно, какие футболисты покинут Ворсклу после вылета в Первую лигу
Он играет в УПЛ. Александрия нашла голкипера, который заменит Ермакова
Шовковский звонил Максимову, чтобы обсудить трансфер футболиста Ворсклы
Ливерпуль Байер трансферы трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ Флориан Вирц Энцо Фернандес Челси Бенфика Дарвин Нуньес Вирджил ван Дейк Джереми Фримпонг
Николай Степанов Источник: BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
Футбол | 13 июня 2025, 05:00 4
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро
Тренер сборной Украины U-21 назвал причины поражения в первом матче Евро

Короткий комментарий Унаи Мельгосы

Украина U-21 хорошо сыграла с Данией, но ей все-таки не хватало главного…
Футбол | 13 июня 2025, 17:54 20
Украина U-21 хорошо сыграла с Данией, но ей все-таки не хватало главного…
Украина U-21 хорошо сыграла с Данией, но ей все-таки не хватало главного…

Реакция Алексея Сливченко на старт подопечных Мельгосы на молодежном чемпионате Европы

Источник: экс-голкипер Шахтера, Динамо и сборной Украины завершил карьеру
Футбол | 13.06.2025, 22:27
Источник: экс-голкипер Шахтера, Динамо и сборной Украины завершил карьеру
Источник: экс-голкипер Шахтера, Динамо и сборной Украины завершил карьеру
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Теннис | 13.06.2025, 07:07
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Мама двух первых ракеток мира: «Я сделала все, что могла»
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Футбол | 13.06.2025, 06:23
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Итоги 1-го тура Евро-2025 U-21. Турнирная таблица: Украина замыкает квартет
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Для Баєра саме трансфер в Ліверпуль класний варіант. І грошей заробили і Баварію не підсилили. Хоча Баєр в наступному сезоні навряд чи зможе за чемпіонство боротись
Ответить
0
Джей Гетсбі
Вернер #2
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
Кроуфорд назвал лучшего боксера мира: «Ни одного поражения в карьере»
12.06.2025, 05:55 1
Бокс
Усик узнал свое место в рейтинге сильнейших боксеров современности
Усик узнал свое место в рейтинге сильнейших боксеров современности
12.06.2025, 11:23 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ утвердила состав участников и дату старта нового сезона
12.06.2025, 17:29 5
Футбол
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
Дважды вели, но проиграли. Украина U-21 упустила матч против Дании на Евро
12.06.2025, 20:58 152
Футбол
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Есть только один неприкосновенный игрок»
12.06.2025, 09:33 3
Футбол
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
Реал нашел замену Куртуа и Лунину. Вратарь провел фантастический сезон
13.06.2025, 08:25 6
Футбол
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
Старт Евро-2025 U21. Сенсация от Грузии, победа Италии, ничья Франции
12.06.2025, 00:35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем