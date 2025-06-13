Трансфер Вирца в Ливерпуль побьет рекорд АПЛ. Кому принадлежит достижение?

Английский клуб «Ливерпуль» согласовал рекордный трансфер полузащитника сборной Германии Флориана Вирца из «Байера» за £116 млн (примерно €137 млн).

Сделка включает гарантированные £100 млн (€118 млн) плюс бонусные выплаты до £16 млн (€19 млн), которые активируются при условии стабильного успеха «Ливерпуля». Полная сумма в случае достижения всех целей превзойдёт действующий британский рекорд.

На данный момент рекордным для АПЛ был трансфер Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси» за £107 млн (€121 млн) в 2023 году.

Для «Ливерпуля» это станет самым масштабным приобретением в истории: предыдущие клубные рекорды – Дарвин Нуньес (£64 млн, потенциально до £85 млн) и Вирджил ван Дейк (£75 млн).

22-летний Вирц, который дебютировал в 17 лет за «Байер», провёл 197 матчей, забил 57 голов и помог клубу выиграть Бундеслигу в 2024 году. За сборную Германии он отметился 7 голами в 31 матче с 2021 года.

Ранее на Вирца претендовали «Манчестер Сити» и «Бавария», но клуб из Манчестера отказался из-за стоимости. Игрок сделал выбор в пользу «Ливерпуля», который договорился о трансфере ниже рыночной оценки «Байера» (£126 млн).

Это второй трансфер из «Байера» этим летом – ранее Джереми Фримпонг перешёл в «Ливерпуль» за £34 млн (€40 млн).