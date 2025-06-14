«Был бешеный хейт от болельщиков». Сидорчук рассказал о Динамо при Луческу

Бывший игрок «Динамо» Сергей Сидорчук в разговоре с Денисом Бойко рассказал о периоде выступлений за «Динамо» под руководством Мирчи Луческу:

«Конкуренция с Бражко? Честно говоря, при Луческу я понимал, что конкуренции не будет. Он так относился к капитанству и к тем футболистам, которые постарше. То есть для него старший футболист – это тот, кто все понимает, он так считает, а младшему еще нужно набираться опыта. Я понимал: пока был Луческу – у Бражко шансов будет мало. Не потому что он плохо играет или тренируется, просто у тренера такой подход.

Приход Луческу в Динамо был шоком. Я узнал об этом заранее и сразу позвонил Ярмоленко: представь себе, Луческу возглавит Динамо! Он ответил: это жесть. Потом, когда Ярмола приехал летом, мы гуляли вместе. И тогда мне позвонил президент: приезжай на базу, Мистер хочет поговорить с капитаном».

Я заехал в магазин, взял бутылку вина. Знал, что он это ценит. И поехал. Первый разговор… Он может быть неидеальным, но на каком-то химическом уровне я почувствовал: контакт есть. И знаешь, что меня больше всего поразило? Еще до официального назначения он посмотрел наши матчи. Говорит: «Помнишь игру против СК Днепр-1, где Супряга сделал хет-трик? На 73-й минуте ты развернулся – и у тебя отобрали мяч. Я такое не люблю». То есть он уже провел анализ, еще не будучи тренером! Это сильно впечатлило».

Когда его официально назначили, начался жесткий хейт от болельщиков. Мне было тяжело. Но потом началась работа, и я увидел, как он отдается, как команда прогрессирует, как лучше играет. На сборах было очень тяжело. Я приходил к нему и просил: Мистер, сделайте одно восстановительное после матча, пожалуйста. Он сначала согласился: хорошо, только для тебя, Буяльского и Гармаша. А на следующий день передумал: нет, я хочу увидеть, кто выдержит эти сборы до конца – для меня это важно. И все выдержали».

Мы выиграли чемпионат. Вышли в Лигу чемпионов. И в Европе – другое отношение. Я общался с Ромой Яремчуком, когда он был в Бенфике. Говорит: Луческу – очень хитрый тренер. Посмотри, как Динамо разыгрывает стандарты. И ты понимаешь: да, этот тренер и эта команда что-то из себя представляют».

Началась война. Жена была на восьмом месяце беременности. Рожать в Украине – рискованно. Мы поехали в Бухарест. И вот там Луческу оказался настоящим другом. Поселил нас в отель своего друга, привез всем детям игрушки, спрашивал, есть ли еда. Сказал: завтра заберу вас к своему сыну, чтобы дети пообщались. Он помог нам с жильем. Я увидел не просто тренера, а человека с большой буквы».

Когда началась полномасштабная война, он очень помог – и нам, и Румынии, и украинскому футболу. Вместе ездили искать базу для U-19. А когда он заболел и перенес операцию, я почти каждый день к нему приходил. Приезжаю – открываю палату, а он лежит и смотрит наш матч с Кривбассом. Анализирует, думает о составе, смотрит статистику с тренировок. Звонит тренеру по физподготовке: Как там Эмиль? Выдерживает? Это человек, который живет футболом».

Наш тим-менеджер Вадим Камардин говорил: кажется, Мистер просто хочет вытащить игроков из зоны комфорта. У нас расписание менялось по несколько раз в день, и это держало нас в тонусе. Мы до сих пор с Луческу на связи. Редко, но общаемся. Он был одним из первых, с кем я обсуждал свой переход в Вестерло. Говорит: честно, тебе лучше уйти, ты должен увидеть что-то новое – язык, страну, другой футбол».