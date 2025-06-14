СИДОРЧУК: «Сезон был сложным, я мало играл в Вестерло»

Украинский хавбек Сергей Сидорчук в разговоре с Денисом Бойко рассказал о выступлениях в Бельгии за команду «Вестерло»:

«Как для футболиста сезон – не очень, потому что я мало играл. Для меня это первый год за всю футбольную карьеру, когда я фактически мало выходил на поле. Когда смотришь на команду с лавки запасных, это такое ощущение потери причастности к результатам и процессу.

Для меня это был тяжелый год, особенно с учетом моего возраста и того факта, что футбольных лет осталось не так много. Поэтому я поставил себе цель: в следующий год или два отдать футболу все, чтобы последний или предпоследний год в карьере был намного лучше. Я буду делать для этого все, не знаю, как получится, но хочу честно сказать себе, что сделал все возможное. Да, хоть и мало играл, но смотрю позитивно.

Не вызывают в сборную? Сначала было очень тяжело. Это период, когда ты не играешь по десять матчей, никто ничего не объясняет, и тебе тяжело это принять. Но сейчас я уже отпустил эту ситуацию, принял и понял. Этот этап был где-то осенью или зимой, когда было реально тяжело. Сейчас я поменял приоритеты: набираюсь нового опыта, учу английский, знакомлюсь с новыми людьми, вижу, как работают клубы с другой структурой.

Как перешел в «Вестерло»? Мне позвонил Сергей Серебренников и сказал, что есть интерес от «Вестерло». Потом я пообщался с тренером, увидел команду. Разговаривал с семьей, родителями, думал – было много «за» и «против». Потом генеральный директор тоже звонил, мы открыто говорили обо всем. И я понял, что надо двигаться в этом направлении.

Было тяжело тем, что я не попрощался со многими: с командой, партнерами, президентом. Для меня важно было попрощаться с ультрас, потому что у нас были хорошие отношения, они меня поддерживали. Сейчас у меня к ним большое уважение.

Когда ты 10 лет в теплой ванне, а тут нужно принять холодный душ и выйти из зоны комфорта. Первые два месяца в Бельгии были как сказка – все нравилось, английский помогал, коммуникация была. Но потом началась рутина, и начинаешь задумываться: зачем я это сделал? Были такие волнения, сомнения. Были моменты, когда жалел, но я это переживаю и двигаюсь вперед».