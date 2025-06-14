В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф

В УЕФА сместили клубы в квалификационной сетке Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций из-за дисквалификации россии.

УЕФА официально подтвердил изменения в стартовых раундах еврокубков сезона 2025/26.

Изменения произошли в связи с продолжением отстранения российских клубов от участия в турнирах.

Эти изменения стали возможны из-за вакантных мест, образовавшихся после исключения российских команд из соревнований под эгидой УЕФА.

Лига чемпионов

В соответствии с обновленным распределением, два клуба начнут отбор не с первого, а со второго квалификационного раунда:

Пафос (Кипр)

Ференцварош (Венгрия)

Лига Европы

Похожее преимущество получил один клуб, который также стартует со второго квалификационного раунда:

Мидтьюлланд (Дания)

Лига конференций

Больше всего изменений затронуло Лигу конференций. Шесть клубов, которые по рейтингу должны были стартовать с первого раунда, начнут борьбу сразу со второго: