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Лига Европы
14 июня 2025, 06:55 | Обновлено 14 июня 2025, 07:18
663
0

В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф

Некоторым клубам повезло пропустить первый раунд квалификации

14 июня 2025, 06:55 | Обновлено 14 июня 2025, 07:18
663
0
В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
УЕФА

В УЕФА сместили клубы в квалификационной сетке Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций из-за дисквалификации россии.

УЕФА официально подтвердил изменения в стартовых раундах еврокубков сезона 2025/26.

Изменения произошли в связи с продолжением отстранения российских клубов от участия в турнирах.

Эти изменения стали возможны из-за вакантных мест, образовавшихся после исключения российских команд из соревнований под эгидой УЕФА.

Лига чемпионов

В соответствии с обновленным распределением, два клуба начнут отбор не с первого, а со второго квалификационного раунда:

  • Пафос (Кипр)
  • Ференцварош (Венгрия)

Лига Европы

Похожее преимущество получил один клуб, который также стартует со второго квалификационного раунда:

  • Мидтьюлланд (Дания)

Лига конференций

Больше всего изменений затронуло Лигу конференций. Шесть клубов, которые по рейтингу должны были стартовать с первого раунда, начнут борьбу сразу со второго:

  • Сараево (Босния и Герцеговина)
  • Вадуц (Лихтенштейн)
  • Акюрейри (Исландия)
  • Данганнон Свифтс (Северная Ирландия)
  • Дюделанж (Люксембург)
  • Банга Гаргждай (Литва)

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Лига конференций Лига Европы Лига чемпионов дисквалификация россии Пафос Ференцварош Мидтьюлланд Сараево Вадуц Акюрейри Дюделанж Банга статистические расклады
Николай Степанов Источник: УЕФА
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