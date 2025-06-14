В УЕФА произвели сдвиги команд в сетках ЛЧ, ЛЕ, ЛК из-за дисквалификации рф
Некоторым клубам повезло пропустить первый раунд квалификации
В УЕФА сместили клубы в квалификационной сетке Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций из-за дисквалификации россии.
УЕФА официально подтвердил изменения в стартовых раундах еврокубков сезона 2025/26.
Изменения произошли в связи с продолжением отстранения российских клубов от участия в турнирах.
Эти изменения стали возможны из-за вакантных мест, образовавшихся после исключения российских команд из соревнований под эгидой УЕФА.
Лига чемпионов
В соответствии с обновленным распределением, два клуба начнут отбор не с первого, а со второго квалификационного раунда:
- Пафос (Кипр)
- Ференцварош (Венгрия)
Лига Европы
Похожее преимущество получил один клуб, который также стартует со второго квалификационного раунда:
- Мидтьюлланд (Дания)
Лига конференций
Больше всего изменений затронуло Лигу конференций. Шесть клубов, которые по рейтингу должны были стартовать с первого раунда, начнут борьбу сразу со второго:
- Сараево (Босния и Герцеговина)
- Вадуц (Лихтенштейн)
- Акюрейри (Исландия)
- Данганнон Свифтс (Северная Ирландия)
- Дюделанж (Люксембург)
- Банга Гаргждай (Литва)
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