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Испания
13 июня 2025, 21:06 | Обновлено 13 июня 2025, 21:52
1302
0

Клуб Ла Лиги подпишет футболиста, который играл в академии Динамо и Шахтера

Ярослав Троицкий прибыл на просмотр в расположение испанского «Эльче»

13 июня 2025, 21:06 | Обновлено 13 июня 2025, 21:52
1302
0
Клуб Ла Лиги подпишет футболиста, который играл в академии Динамо и Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Троицкий

Украинский голкипер Ярослав Троицкий, контракт которого принадлежит польскому клубу «Уния» (Тарнув) прибыл на просмотр в расположение испанского «Эльче».

По информации источника, 19-летний Ярослав произвел положительное впечатление на тренерский штаб. В клубе удовлетворены уровнем подготовки, реакцией и игровым видением украинца. Просмотр будет продлен еще на 7 дней, после чего стороны примут решение о возможном подписании контракта.

Стоит отметить, что соглашение голкипера с польской «Унией» истекает в июне 2025 года, поэтому к испанскому коллективу он сможет присоединиться на правах свободного агента.

«Эльче» набрал 77 баллов во втором по силе испанском дивизионе и завоевал путевку в Ла Лигу. На данный момент Троицкий тренируется с командой U-23.

Ярослав Троицкий ранее играл в академиях донецкого «Шахтера», киевского «Динамо» и харьковского «Металлиста».

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Николай Титюк Источник: Legioners.ua
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