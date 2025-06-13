Клуб Ла Лиги подпишет футболиста, который играл в академии Динамо и Шахтера
Ярослав Троицкий прибыл на просмотр в расположение испанского «Эльче»
Украинский голкипер Ярослав Троицкий, контракт которого принадлежит польскому клубу «Уния» (Тарнув) прибыл на просмотр в расположение испанского «Эльче».
По информации источника, 19-летний Ярослав произвел положительное впечатление на тренерский штаб. В клубе удовлетворены уровнем подготовки, реакцией и игровым видением украинца. Просмотр будет продлен еще на 7 дней, после чего стороны примут решение о возможном подписании контракта.
Стоит отметить, что соглашение голкипера с польской «Унией» истекает в июне 2025 года, поэтому к испанскому коллективу он сможет присоединиться на правах свободного агента.
«Эльче» набрал 77 баллов во втором по силе испанском дивизионе и завоевал путевку в Ла Лигу. На данный момент Троицкий тренируется с командой U-23.
Ярослав Троицкий ранее играл в академиях донецкого «Шахтера», киевского «Динамо» и харьковского «Металлиста».
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