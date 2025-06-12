ОФИЦИАЛЬНО. Клуб испанской Ла Лиги объявил о трансфере украинского игрока

Новичок испанской Ла Лиги – футбольный клуб «Эльче» – объявил о начале сотрудничества с украинским вингером Иваном Третьяковым.

Об этом сообщила пресс-служба команды. 15-летний футболист подписал первый профессиональный контракт в своей карьере, который будет действовать до 2027 года.

«Вингер молодежной сборной Украины U-16 отличается своей способностью к дриблингу и умением работать обеими ногами. Запомните его имя, ведь он еще многое о себе заявит до 2027 года», – заинтриговал «Эльче».

В услугах игрока были заинтересованы «Вильярреал» и «Бетис», но именно новичок Ла Лиги предложил лучшие условия для дальнейшего развития.

Сезон 2024/25 Третьяков провел в Детско-юношеской футбольной лиге Украины, где стал одним из лидеров клуба «Мункач». Вингер сыграл 31 матч, в которых забил 14 голов.

«Эльче» набрал 77 баллов во втором по силе испанском дивизионе и завоевал путевку в Ла Лигу. На данный момент Третьяков будет тренироваться с командой U-19.