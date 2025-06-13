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  4. Полесье получило предложения по Факундо Батисте от трех клубов
Украина. Премьер лига
13 июня 2025, 18:16 |
1982
0

Полесье получило предложения по Факундо Батисте от трех клубов

Уругвайский форвард вскоре может уехать в Южную Америку

13 июня 2025, 18:16 |
1982
0
Полесье получило предложения по Факундо Батисте от трех клубов
ФК Полесье. Факундо Батиста

26-летний форвард «Полесья» Факундо Батиста пользуется существенной популярностью на трансферном рынке после того, как дал понять, что хочет покинуть Украину.

В настоящий момент известно, что житомирский клуб получил предложения по Батисте от трех клубов.

«Пеньяроль» направлял в адрес «волков» два запроса. Первоначально этот клуб предлагал арендовать Батисту, но нарвался на отказ. Затем «Пеньяроль» улучшил предложение, однако вновь не убедил руководство «Полесья» отпустить своего бомбардира.

Заполучить Батисту также пробует «Атлетико Насьональ». Колумбийцы предложили «Полесью» аренду футболиста с обязательством выкупа. Переговоры с ними продолжаются и, как отмечает источник, если «Атлетико Насьональ» выразит готовность выкупить Факундо прямо сейчас, то прогресс в сделке может быть достигнут очень быстро.

Также предложение по Батисте «Полесью» сделал «Ланус». Аргентинский клуб ведет речь о платной аренде с опцией выкупа, однако на данный момент предложение «Атлетико Насьональ» является наиболее реальным вариантом, который может привести к трансферу.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в «Полесье» может вернуться венесуэльский форвард Луифер Эрнандес, по которому аренду досрочно расторг эквадорский клуб «Винотинто».

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Факундо Батиста Полесье Житомир трансферы УПЛ Атлетико Насьональ трансферы Ланус Пеньяроль
Алексей Сливченко Источник: El Pais
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