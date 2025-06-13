13.06.2025 02:30 – FT 4 : 0
Major League Soccer13 июня 2025, 07:43 |
199
0
Нью-Йорк Сити уничтожил Атланту
Состоялся матч MLS
13 июня 2025, 07:43 |
199
0
В пятницу, 13 июня, состоялся матч MLS между «Нью-Йорк Сити» и «Атлантой Юнайтед».
Встречу принимал «Янки Стэдиум» в Бронксе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Хозяева поля добыли разгромную победу со счетом 4:0. Все 4 мяча были забиты в промежутке от 44 по 59-ю минуту.
|Восточная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Филадельфия Юнион
|17
|10
|4
|3
|32 - 18
|34
|2
|Цинциннати
|17
|9
|3
|5
|25 - 24
|30
|3
|Интер Майами
|16
|8
|5
|3
|36 - 27
|29
|4
|Нэшвилл
|17
|8
|5
|4
|30 - 21
|29
|5
|Нью-Йорк Сити
|18
|8
|4
|6
|24 - 20
|28
|6
|Коламбус Крю
|17
|7
|7
|3
|27 - 24
|28
|7
|Нью-Йорк Ред Буллз
|17
|8
|3
|6
|28 - 19
|27
|8
|Орландо Сити
|17
|7
|6
|4
|31 - 22
|27
|9
|Шарлотт
|17
|8
|1
|8
|28 - 27
|25
|10
|Чикаго Файр
|16
|7
|4
|5
|35 - 29
|25
|11
|Нью-Инглэнд Революшн
|15
|6
|5
|4
|19 - 14
|23
|12
|ДС Юнайтед
|18
|4
|6
|8
|17 - 36
|18
|13
|Атланта Юнайтед
|18
|4
|5
|9
|21 - 34
|17
|14
|Торонто
|17
|3
|4
|10
|18 - 24
|13
|15
|Монреаль Импакт
|17
|1
|5
|11
|12 - 32
|8
MLS
Нью-Йорк Сити– Атланта Юнайтед – 4:0
Голы: Моралез, 44, Ббакрар, 55, Вульф, 57, 59
Фото матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 июня 2025, 08:02 0
Клубный чемпионат мира будет представлен многими известными футболистами
Футбол | 12 июня 2025, 20:58 155
Команда Мельгоси начала турнир с очень досадного поражения
Футбол | 13.06.2025, 05:00
Бокс | 12.06.2025, 08:53
Футбол | 13.06.2025, 02:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.06.2025, 08:56 4
12.06.2025, 07:26 1
11.06.2025, 20:54
11.06.2025, 18:50 1
11.06.2025, 08:35 1
12.06.2025, 09:12
11.06.2025, 19:41
12.06.2025, 00:35