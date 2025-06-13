Нью-Йорк Сити уничтожил Атланту

В пятницу, 13 июня, состоялся матч MLS между «Нью-Йорк Сити» и «Атлантой Юнайтед».

Встречу принимал «Янки Стэдиум» в Бронксе.

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Хозяева поля добыли разгромную победу со счетом 4:0. Все 4 мяча были забиты в промежутке от 44 по 59-ю минуту.

MLS

Нью-Йорк Сити– Атланта Юнайтед – 4:0

Голы: Моралез, 44, Ббакрар, 55, Вульф, 57, 59

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.