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МЛС США
Нью-Йорк Сити
13.06.2025 02:30 – FT 4 : 0
Атланта Юнайтед
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Major League Soccer
13 июня 2025, 07:43 |
199
0

Нью-Йорк Сити уничтожил Атланту

Состоялся матч MLS

13 июня 2025, 07:43 |
199
0
Нью-Йорк Сити уничтожил Атланту
Getty Images/Global Images Ukraine. Нью-Йорк Сити

В пятницу, 13 июня, состоялся матч MLS между «Нью-Йорк Сити» и «Атлантой Юнайтед».

Встречу принимал «Янки Стэдиум» в Бронксе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля добыли разгромную победу со счетом 4:0. Все 4 мяча были забиты в промежутке от 44 по 59-ю минуту.

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Филадельфия Юнион 17 10 4 3 32 - 18 34
2 Цинциннати 17 9 3 5 25 - 24 30
3 Интер Майами 16 8 5 3 36 - 27 29
4 Нэшвилл 17 8 5 4 30 - 21 29
5 Нью-Йорк Сити 18 8 4 6 24 - 20 28
6 Коламбус Крю 17 7 7 3 27 - 24 28
7 Нью-Йорк Ред Буллз 17 8 3 6 28 - 19 27
8 Орландо Сити 17 7 6 4 31 - 22 27
9 Шарлотт 17 8 1 8 28 - 27 25
10 Чикаго Файр 16 7 4 5 35 - 29 25
11 Нью-Инглэнд Революшн 15 6 5 4 19 - 14 23
12 ДС Юнайтед 18 4 6 8 17 - 36 18
13 Атланта Юнайтед 18 4 5 9 21 - 34 17
14 Торонто 17 3 4 10 18 - 24 13
15 Монреаль Импакт 17 1 5 11 12 - 32 8
Полная таблица

MLS

Нью-Йорк Сити– Атланта Юнайтед – 4:0

Голы: Моралез, 44, Ббакрар, 55, Вульф, 57, 59

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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