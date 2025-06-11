Нью-Йорк Сити – Атланта Юнайтед. Прогноз и анонс на матч MLS

13 июня на «Янки Стэдиум» пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором «Нью-Йорк Сити» сыграет против «Атланты Юнайтед». Поединок начнется в 02:30 по киевскому времени.

Нью-Йорк Сити

Команда в 2021-м году выиграла Кубок МЛС. Повторить успех не получилось, но прошлый сезон был сравнительно неплохой. С 50 очками закончили на 6-й позиции на Востоке, а потом тяжело, но прошли в плей-офф «Цинциннати» (через серию пенальти после третьей игры в серии). В полуфинале конференции уступили 0-2 в дерби «Ред Булл».

Сейчас, уже под руководством Паскаля Янсена, начал клуб достаточно скромно. Сразу же футболисты вылетели из Открытого кубка, а поражений всего на одно меньше, чем побед. В том числе в крайних турах были 0-3 с «Хьюстон Динамо» и ничья с «Нэшвиллом», но, с другой стороны, с последним получилось отыграться с 0-2. В итоге сейчас с 25 очками получается занимать только 8-9 место на Востоке, наравне с «Шарлотт». Не удивительно, что хотят усилиться – боролись даже за Де Брюйне, что ушел из «материнского» английского проекта.

Атланта Юнайтед

Клуб в 2018-2019 собрала внушительный перечень наград. Прежде всего, выиграли Кубок МЛС, к которому прибавили менее рейтинговые Открытый Кубок США и Кубок Чемпионов Северной Америки. Следующие годы были скромнее. В прошлом сезоне вышли в плей-офф только за счет выигранной уайлд-кард. Потом, правда, ухитрились выбить «Интер Майами». Но это был последний успех: в полуфинале конференции уступили 0-1 «Орландо Сити».

В новом сезоне тренирует уже Ронни Дейла. Получается так себе: проиграно почти половину проведенных матчей при всего четырех победах. Это при том, что весну закончили, выиграв у «Цинциннати» и «Орландо Сити». Но в июне уже успели уступить 0-2 в Нью-Йорке другой местной команде – «Ред Буллс».

Статистика личных встреч

«Сити» не проигрывал 10 очных поединков кряду, пусть и все чаще ограничиваясь ничьими. Но в марте уступили 3-4 в Аталанте.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом хозяев арены. Но пока что ограничимся ставкой на нейтральные «тотал больше 2,5 голов» (коэффициент – 1,65).