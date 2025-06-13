Финляндия U21 – Нидерланды U21 – 2:2. Камбек оранжевых. Видео голов и обзор

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.

12 июня состоялись 4 поединка 1-го тура континентального первенства.

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Вничью сыграли Финляндия U-21 и Нидерланды U-21 (2:2), причем оранжевые сумели отыграть два мяча.

Дания возглавила группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 пункту), Украина замыкает квартет (0 баллов).

Евро-2025 U-21. 1-й тур, 12 июня

22:00. Финляндия U-21 – Нидерланды U-21 – 2:2

Голы: Терхо, 25, Кескинен, 28 – Валенте, 59, Поку, 90+3

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