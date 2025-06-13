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Евро U21
Финляндия U21
12.06.2025 22:00 – FT 2 : 2
Нидерланды U21
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13 июня 2025, 00:55 | Обновлено 13 июня 2025, 01:07
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0

Финляндия U21 – Нидерланды U21 – 2:2. Камбек оранжевых. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор стартового матча 1-го тура Евро‑2025 U‑21

13 июня 2025, 00:55 | Обновлено 13 июня 2025, 01:07
31
0
Финляндия U21 – Нидерланды U21 – 2:2. Камбек оранжевых. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В Словакии продолжается финальный турнир Евро-2025 U-21.

12 июня состоялись 4 поединка 1-го тура континентального первенства.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вничью сыграли Финляндия U-21 и Нидерланды U-21 (2:2), причем оранжевые сумели отыграть два мяча.

Дания возглавила группу с 3 очками, далее идут Финляндия и Нидерланды (по 1 пункту), Украина замыкает квартет (0 баллов).

Евро-2025 U-21. 1-й тур, 12 июня

22:00. Финляндия U-21 – Нидерланды U-21 – 2:2

Голы: Терхо, 25, Кескинен, 28 – Валенте, 59, Поку, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Поку (Нидерланды U21).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Лучано Валенте (Нидерланды U21).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Топи Кескинен (Финляндия U21).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Терхо (Финляндия U21).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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