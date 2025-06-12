ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Кубка Италии подписал новый контракт с защитником

31-летний левый защитник из Греции Хараламбос Ликоянис официально продлил сотрудничество с итальянским клубом «Болонья».

По информации пресс-службы клуба, стороны подписали новый контракт до 2026 года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.

Хараламбос присоединился к клубу летом 2022 года из итальянского «Кальяри». За три года в составе «Болоньи» Ликоянис провёл 74 матча, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.

Напомним, что в сезоне 2024/25 «Болонья» выиграла Кубок Италии и завоевала первый трофей за 51 год.