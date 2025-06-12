ОФИЦИАЛЬНО. Победитель Кубка Италии подписал новый контракт с защитником
Хараламбос Ликоянис заключил соглашение с клубом «Болонья» до 2026 года
31-летний левый защитник из Греции Хараламбос Ликоянис официально продлил сотрудничество с итальянским клубом «Болонья».
По информации пресс-службы клуба, стороны подписали новый контракт до 2026 года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.
Хараламбос присоединился к клубу летом 2022 года из итальянского «Кальяри». За три года в составе «Болоньи» Ликоянис провёл 74 матча, в которых забил четыре гола и отдал восемь результативных передач.
Напомним, что в сезоне 2024/25 «Болонья» выиграла Кубок Италии и завоевала первый трофей за 51 год.
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