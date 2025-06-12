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Турция
12 июня 2025, 20:20 | Обновлено 12 июня 2025, 20:21
235
0

«Для меня большая честь». Первые слова Сане после перехода в Галатасарай

Лерой на правах свободного агента переехал в чемпионат Турции

12 июня 2025, 20:20 | Обновлено 12 июня 2025, 20:21
235
0
«Для меня большая честь». Первые слова Сане после перехода в Галатасарай
ФК Галатасарай. Лерой Сане

29-летний немецкий вингер Лерой Сане официально перешёл в турецкий «Галатасарай» из немецкой «Баварии» в статусе свободного агента.

В новой команде Сане будет выступать под 10-м номером. По информации Фабрицио Романо, игрок подписал контракт до 2028 года.

После своей первой пресс-конференции в «Галатасарае» Лерой рассказал о новом этапе своей карьеры:

«Для меня большая честь быть здесь и подписать контракт именно с этим клубом. Огромное спасибо клубу за предоставленную мне возможность. Я пришёл в самый большой клуб Турции. С нетерпением жду момента, когда смогу отдать всё ради этого клуба и добиваться с ним успехов. Также не могу дождаться встречи с болельщиками.

Дрис Мертенс был великим и очень важным футболистом. Я тоже хочу добиваться таких успехов с его номером. С этим номером я хочу принести удачу «Галатасараю». Честно говоря, я был осведомлён об этих сценах, раньше всё видел. Постоянно следил за этим в социальных сетях. Но всё равно был очень удивлён. Когда стоишь там и переживаешь это вживую – ощущения совершенно другие. Я им очень благодарен. Это действительно было невероятное чувство. Поэтому я как можно скорее хочу выйти на поле и добиваться успехов вместе с болельщиками – это моё самое большое желание.

Я поговорил с Керемом – он был невероятно рад, что я приеду сюда. Он сказал мне, что я попаду в замечательный клуб, к замечательным людям, к потрясающим болельщикам и в прекрасную страну. Он поделился тем, насколько он сам был счастлив, и сказал, что я тоже буду счастлив. И я уже не могу дождаться встречи с ним», – сказал Лерой.

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Андрей Витренко Источник: ФК Галатасарай
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