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Украина. Премьер лига
12 июня 2025, 11:45 | Обновлено 12 июня 2025, 11:56
2294
16

Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит

Ранее Игорь Суркис уже блокировал переезд на Туманный Альбион некоторых лидеров киевской команды

12 июня 2025, 11:45 | Обновлено 12 июня 2025, 11:56
2294
16
Интерес Лидса к Ванату весьма серьезен. От решения Динамо ничего не зависит
Getty Images/Global Images Ukraine

Сезон-2024/25 на внутренней арене завершился триумфом для «Динамо». Киевская команда стала чемпионом Премьер-лиги, а ее ключевой центрфорвард Владислав Ванат уверенно выиграл бомбардирскую гонку в соревновании. Неудивительно, что после этого на рынке начали роиться слухи об интересе клубов, представляющих топ-чемпионаты, к некоторым футболистам «бело-синих». Успех порождает спрос.

И если зимой наиболее «лакомым кусочком» на трансферном рынке в составе «Динамо» виделся молодой опорник Владимир Бражко, то сейчас таковым является 23-летний Владислав Ванат, о перспективах которого переехать в Европу летом нынешнего года мы и поговорим…

Рост результативности как предпосылка интереса к Ванату

Владислав Ванат уже третий сезон кряду проводит в первой команде «Динамо». Сезон-2021/22, который так и не был доигран в УПЛ из-за начала полномасштабной фазы российско-украинской войны, нападающий, напомним, на правах аренды проводил в «Черноморце», где в целом не блистал результативностью – 3 забитых мяча в 17 поединках. По этой причине некоторые обозреватели испытывали скепсис в отношении перспектив Ваната пробиться в первую команду «Динамо» и заявить там о себе во весь голос, но…

В первом полноценном сезоне в футболке киевской команды Ванат забил 12 мячей в 25 матчах УПЛ. Через год в его активе оказалось уже 14 голов в 27 поединках. А сезон-2024/25 Владислав завершил с показателем в 17 забитых мячей в 28 играх. Как бы не просел уровень отечественного чемпионата, а игнорировать и недооценивать очевидный прогресс, которого добился Ванат, просто невозможно, если вы не хотите выглядеть откровенным невеждой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Очевидно, что иностранные скауты, несмотря на войну в Украине, отнюдь не бросили «шерстить» отечественный трансферный рынок в поисках новых талантов. И упустить из виду Ваната они попросту не могли. Да, сейчас речь идет не о топовых клубах континента, но все равно: интерес к Владиславу проявляют коллективы из лучших лиг, в частности, английской Премьер-лиги. На Туманном Альбионе прогресс форварда «Динамо» особенно заинтересовал «Эвертон» и «Лидс», причем «павлины» в своих желаниях оформить трансфер украинца более чем серьезны…

Интерес весьма серьезен. Лидсу нужен конкурент для Пиру

Сезон-2024/25 «Лидс» проводил во втором по силе дивизионе английского футбола – Чемпионшипе. Там «павлины» финишировали на первом месте, набрав 100 очков, равно как и «Бернли», но обошли «бордовых» в турнирной таблице по дополнительным показателям. В частности, «Лидс» показал наилучшую атаку дивизиона, забив впечатляющие 95 мячей при показателе ожидаемых голов в 97xG.

Лучшим бомбардиром «павлинов», равно как и всего Чемпионшипа-2024/25, стал 25-летний форвард Джоэл Пиру. Нидерландец забил 19 мячей в 46 поединках, чего вполне хватило для выигрыша «золотой бутсы» второго дивизиона английского профессионального футбола.

12 мячей за «Лидс» в Чемпионшипе-2024/25 забил правый вингер Дэниел Джеймс, ранее игравший за «Манчестер Юнайтед», а третьим в списке бомбардиров команды с 10 голами оказался левый вингер Манор Соломон, известный в Украине по выступлениям за «Шахтер». А вот прямые конкуренты Пиру по позиции центрфорварда – 21-летний Матео Джозеф и 31-летний Патрик Бэмфорд – провалились: первый забил лишь три мяча в 39 играх, а второй, похоже, так и не отошел от проблем с коленом в 2022-2023 годах, и в 17 матчах Чемпионшипа не забивал вообще.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джоэл Пиру (с мячом) и Манор Соломон

Вполне логично, что «Лидс», повысившись в классе, начал изучать возможности для усиления атаки, так как пускай Пиру и демонстрировал отличный уровень реализации (в среднем забивал по 0,51 мяча за 90 минут при показателе ожидаемых голов в 0,53xG), однако за ним у «павлинов» нет никого. И Ванат – результативный, но более чем доступный на рынке для «Лидса» – это весьма и весьма интересный вариант.

По информации наших источников, интерес «павлинов» к Ванату в настоящий момент действительно более чем существенный. В английском клубе активно изучают все важные аспекты карьеры Владислава за последние годы, не желая ограничиваться исключительно отличной статистикой результативности на уровне УПЛ. В частности, специалисты, работающие в интересах «павлинов», получили задание проработать вопрос физических кондиций украинского форварда, проанализировать доступную информацию о повреждениях игрока и выдать вердикт о готовности Ваната соответствовать требованиям и интенсивности АПЛ. Этот «тест» для украинца был пройдет успешно, после чего в «Лидсе» начали детально прорабатывать юридические и финансовые аспекты заключения сделки…

Почему Динамо, скорее, выступит против трансфера…

Очевидно, что руководство «Динамо» во главе с президентом Игорем Суркисом в целом без очевидного восторга воспринимает нынешние слухи об интересе к Ванату со стороны «Лидса». И понять боссов «бело-синих», если руководствоваться их логикой принятия решений в прежние времена, можно.

Дело в том, что «Динамо» в сезоне-2025/26 предстоит стартовать в квалификации Лиги чемпионов. Киевляне будут единственным клубом, представляющим в этом турнире Украину, так как рейтинг нашей ассоциации за последние годы стремительно катится вниз… Впрочем, рейтинг рейтингом, а для «Динамо» куда важнее другие «плюшки», которые дает Лига чемпионов – огромные призовые от УЕФА за сам факт попадания в общий этап. Например, в сезоне-2024/25 все клубы, пробившиеся в основную сетку ЛЧ получили по 18,62 миллионов евро от организаторов, а это огромная сумма, учитывая нынешние реалии украинского клубного футбола.

Поэтому неудивительно, что в «Динамо» будут до последнего стараться сохранить своих сильнейших исполнителей, пока не станет окончательно ясной еврокубковая судьба этой команды в сезоне-2025/26. А дальше… Дальше стоит вспоминать целый ряд историй, когда Игорь Суркис отказывался отпускать своих футболистов в топ-чемпионаты, используя различные предлоги – например, позднее время начала трансферных переговоров или несоответствие имени покупателя надеждам и запросам «Динамо» как продавца.

Instagram. Владислав Ванат (в центре) и Игорь Суркис (крайний справа)

Андрея Ярмоленко в свое время не отпустили в «Сток Сити» из-за того, что президент «бело-синих» посчитал уровень этого клуба недостаточным. Тогда Игорь Суркис прямо заявлял следующее: «Готов повторить свое мнение еще раз: уровень Андрея – значительно выше уровня «Сток Сити», и отдавать его в эту команду даже за очень большие деньги считаю неправильным».

А совсем недавний пример – несостоявшийся в начале этого года переход опорника Владимира Бражко в «Вулверхэмптон». Тогда «волки» предложили за украинца 20 миллионов евро, но Суркис отказался, мотивировав свое решение следующим образом: «Динамо» с уважением относится к «Вулверхэмптону», но мы все и игрок понимаем, что в следующем сезоне клуб может оказаться в Чемпионшипе. При желании у нас еще будет время и возможность вернуться к этому разговору, когда оба клуба выполнят свои турнирные цели».

Вряд ли уровень «Лидса», который за последние пятнадцать лет лишь три сезона отыграл на уровне АПЛ, а все остальное время барахтался в Чемпионшипе, воодушевит боссов «Динамо» настолько, что они наступят на глотку своим принципам и добровольно согласятся продать Ваната «павлинам». Что правда, есть вариант (и его вероятность достаточно высока), при котором от Игоря Суркиса вообще ничего не будет зависеть в аспекте продажи лучшего бомбардира УПЛ-2024/25…

… и почему от киевского клуба мало что зависит

Дело в том, что в актуальной версии контракта Ваната, который был заключен в апреле минувшего года, прописана сумма минимального предложения, при котором киевский клуб будет обязан согласиться на продажу футболиста. Это та самая клаусула, о которой опытные футбольные болельщики прекрасно наслышаны.

По имеющимся данным, в трудовом соглашении Ваната с «бело-синими» клаусула равна 20 миллионам евро. И эту сумму боссы «Лидса» считают более чем посильной, и даже готовятся к тому, чтобы активировать пункт в контракте украинского форварда «Динамо». Несложно догадаться, что если «павлины» предложат «бело-синим» сумму, равную клаусуле Ваната, то автоматически заручатся молчаливым согласием киевского клуба на совершение трансфера. И тогда судьба сделки будет всецело зависеть лишь от воли и пожелания самого Владислава…

Что решит Ванат? Пока какой-либо информации по поводу будущих планов форварда в открытом доступе не появлялось. Впрочем, Владиславу нужно понимать, что если он примет решение остаться в Украине и дальше, то ему придется как минимум оставаться на том же уровне результативности, что и в сезоне-2024/25, чтобы в прессе и экспертной среде не начались разговоры о регрессе нападающего. С другой стороны, в «Лидсе» Ванату будет крайне непросто выиграть конкуренцию у Пиру, которому априори дадут больше возможностей проявить себя в АПЛ-2025/26, так как он уже несколько лет в команде и заслужил это своей работой в Чемпионшипе.

Прямо сейчас мы становимся свидетелями интересной карьерной развилки для Владислава Ваната. И, к счастью для форварда, ситуация этим летом может сложиться именно таким образом, что в конечном итоге все будет зависеть исключительно от его личного выбора, а не от решений и воли других людей, как это было ранее в ситуациях с Ярмоленко и Бражко…

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статьи эксклюзив Владислав Ванат Лидс Динамо Киев
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 16
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Микола Захарченко
Потрібно переходити , в УПЛ він не буде прогресувати . Але тоді в Динамо будуть проблеми з форвардом перед Єврокубками .
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+3
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SHN
Лучше брать реальные 20,чем виртуальные 18.7
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+2
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Gargantua81
у Ваната не выдающиеся данные, но очень хорошо с интеллектом и волей. Он очень хорошо учится и очень дисциплинирован. Потому я за него спокоен. Даже если первично сядет на лавку, то со временем все равно свое возьмет.
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+2
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Remark
Чудовий варіант, якщо дійсно є серйозна зацікавленість.
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0
MrStepanovM .
якщо не піде - скисне, в УПЛ нема умов для зростання, а нам потрібен форвард для ЗбУ..це новий виклик для Ваната ,коли його приймати як не зараз? 
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0
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Перець
Бражка вже зламали психологічно,  наступний Ванат?
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-1
Mamay
Ви самі вірете в то шо пишете))) які 20 млн, за кого, що особливого він показує, брєд повний а не журналістика
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-3
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